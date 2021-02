Partidul stangii radicale din Germania a ales la conducere un tandem feminin in perspectiva alegerilor federale din septembrie

Delegatii reuniti intr-un congres online, din cauza pandemiei, le-au ales pe Janine Wissler (39 de ani) si Susanne Hennig-Wellsow (43 de ani) pentru a conduce partidul, aflat in prezent la 7%-8% din intentiile de vot.Rezultatul de sambata, 27 februarie, mai trebuie confirmat printr-un vot prin corespondenta dupa congres.Katja Kipping si Bernd Riexinger, care au asigurat in tandem sefia Die Linke in ultimii noua ani, nu au mai candidat.Wissler si Hennig-Wellsow au chemat la unitate in partid si au plasat lupta contra inegalitatilor , accentuate de pandemie, in centrul campaniei pentru alegerile federale de pe 26 septembrie, la care obiectivul Die Linke este un scor de peste 10% din voturi, fata de putin peste 9% in urma cu patru ani."Traim intr-o societate de clase pe care criza sanitara o face si mai evidenta", a declarat Janine Wissler, originara din landul vestic Hessa.Colega sa, care vine din Turingia (est) - singurul land condus de stanga radicala -, a pledat ca partidul sa se pregateasca si pentru responsabilitati la nivel national."Sa nu mai asteptam. Oamenii nu au timp sa ne astepte", a spus ea, pronuntandu-se pentru o coalitie intre Partidul Social-Democrat (SPD), Verzii si Die Linke.Deocamdata, insa, o astfel de coalitie nu ar intruni o majoritate, iar social-democratii si Verzii nu au lasat sa se inteleaga in mod clar ca i-ar fi favorabili.