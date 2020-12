Soferul german care a ucis cu un SUV cinci persoane si a ranit alte 18 la Trier, plasat in detentie provizorie

OMAGIU

O plasare intr-un centru psihiatric a acestui barbat, care se afla in stare de ebrietate la momentul faptelor, a fost luata o vreme in calcul.Insa un judecator de instructie de la Tribunalul din Trier a hotarat miercuri sa-l plaseze in detentie.El este acuzat de cinci omoruri si 18 tentative de omor, a precizat parchetul.El a rulat cu viteza, marti dupa-amiaza, la bordul unui SUV, intr-o zona pietonala, in acest oras situat in landul Renania-Palatinat, omorand cinci persoane - inclusiv un bebelus in varsta de 19 saptamani - si alte 18 persoane, dintre care sase grav.El a fost arestat la doar cateva minute dupa cursa nebuna, a carei motivatie ramane de stabilit.Anchetatorii au indepartat, insa, un mobil politic sau religios.Sute de oameni s-au adunat miercuri - in pofida restrictiilor impuse din cauza pandemiei covid-19 - in apropiere de Porta Nigra, monumentul emblematic al Teierului, pentru a aduce un omagiu victimelor."Sa intretinem aceasta solidaritate pe care o vad aici, in acest moment, in saptamanile si lunile viitoare", a indemnat primarul orasului, Wolfram Leibe.Conducatoarea landului, Malu Dreyer a evocat un "teribil eveniment aici, in acest oras frumos"."Nimic, cu adevarat nimic nu poate justifica acest act brutal si teribil", a deplans ea.CITESTE SI: