Șoferul taxiului care l-a încuiat în mașină pe autorul atacului terorist din Liverpool, declarat erou: „A evitat un dezastru îngrozitor”

David Perry, şoferul taxiului care l-a încuiat în mașină pe autorul atacului din Liverpool, a devenit erou în Marea Britanie. Autoritățile au lăudat prezenţa de spirit şi curajul de care a dat dovadă bărbatul care a fost rănit.

Explozia, care a avut loc în fața spitalului din Liverpool, a fost catalogată drept incident terorist. Maşina a explodat la scurt timp după ce a fost oprită în faţa spitalului de femei din Liverpool, iar şoferul a ieşit din automobil chiar înaintea exploziei.

În urma atacului, șoferul taxiului a fost rănit, iar pasagerul a murit.

Autoritățile au anunțat că rănile nu îi pun în pericol viața bărbatului. Russ Jackson, şeful Poliţiei Antiterorism North West, a declarat că a vorbit cu şoferul taxiului, care era încă „zguduit şi rănit”, astfel că nu a primit încă o relatare completă a acestuia despre cele întâmplate.

Curajul șoferului a fost lăudat de autorități, inclusiv de premierul britanic, potrivit BBC.

„Şoferul de taxi, în eforturile sale eroice, a reuşit să evite ceea ce ar fi putut fi un dezastru absolut îngrozitor. Taximetristul a încuiat uşile. Mulţumirile noastre se îndreaptă către el. Şoferul de taxi a încuiat uşile, îi mulţumim”, a declarat primarul oraşului, Joanne Anderson.

„Se pare că şoferul de taxi a dat dovadă de o prezenţă de spirit şi un curaj incredibile”, a spus și premierul Boris Johnson.

În sprijnul șoferului au venit și mai mulți oameni din oraș care lucrează în domeniul taximetriei. Aceștia au lansat o campanie de strângere de fonduri, adunând peste 18.000 de lire sterline. „Apelul a fost pur şi simplu pentru a ajuta o familie şi un om bun care nu merita acest lucru şi trebuie să se recupereze, dar merită o medalie pentru acţiunile sale”, a transmis organizatorul Jenny Phillips.

„Acesta este şoferul de taxi din Liverpool, David Perry, care a blocat un terorist de «Duminica Amintirii» în taxiul său cu câteva secunde înainte ca atacatorul să detoneze un dispozitiv exploziv chiar în faţa unei maternităţi. Acţiunile lui David au salvat cu siguranţă multe vieţi. El este, în mod clar, un erou”, a scris și jurnalistul britanic Piers Morgan pe contul său de Twitter, publicând şi o imagine cu taximetristul David Perry.

