Atentat in Manchester: Campania electorala se suspenda in Marea Britanie

Premierul Theresa May a convocat o reuniune a comitetului de urgenta al Guvernului COBRA marti, la ora locala 09:00 (11:00, ora Romaniei), dupa ce cel putin 22 de persoane au fost ucise dupa un concert la Manchester.

Campania in vederea alegerilor anticipate de la 8 iunie a fost suspendata in Marea Britanie, in urma exploziei de la Manchester Arena, soldata de asemenea cu 59 de raniti, potrivit postului Sky News, citat de Reuters si The Associated Press.

Si laburistii anunta ca suspenda campania electorala.

"Sunt ingrozit de evenimentele de la Manchester. Gandurile mele sunt alaturi de familiile si prietenii celor raniti sau ucisi. Astazi toata tara este in doliu. Am vorbit cu Andy Burnham, primarul din Manchester, care m-a informat despre operatiunile care sunt in desfasurare. Am disuctat si cu premierul si am decis ca toata campania electorala sa fie suspendata", a declarat liderul laburistilor Jeremy Corbyn.

Scotia anunta de asemenea ca suspenda campania electorala pentru alegerile anticipate.

"Gandurile si rugaciunile mele sunt alaturi de victime, familiile lor si toti cei afectati de atacul barbar din Manchester", a spus premierul Scotiei, Nicola Stugeron.

