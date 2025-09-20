Atentat in Manchester: Campania electorala se suspenda in Marea Britanie

Marti, 23 Mai 2017, ora 08:35
2006 citiri
Atentat in Manchester: Campania electorala se suspenda in Marea Britanie
Foto: Twitter/Theresa May

Premierul Theresa May a convocat o reuniune a comitetului de urgenta al Guvernului COBRA marti, la ora locala 09:00 (11:00, ora Romaniei), dupa ce cel putin 22 de persoane au fost ucise dupa un concert la Manchester.

Campania in vederea alegerilor anticipate de la 8 iunie a fost suspendata in Marea Britanie, in urma exploziei de la Manchester Arena, soldata de asemenea cu 59 de raniti, potrivit postului Sky News, citat de Reuters si The Associated Press.

Si laburistii anunta ca suspenda campania electorala.

"Sunt ingrozit de evenimentele de la Manchester. Gandurile mele sunt alaturi de familiile si prietenii celor raniti sau ucisi. Astazi toata tara este in doliu. Am vorbit cu Andy Burnham, primarul din Manchester, care m-a informat despre operatiunile care sunt in desfasurare. Am disuctat si cu premierul si am decis ca toata campania electorala sa fie suspendata", a declarat liderul laburistilor Jeremy Corbyn.

Scotia anunta de asemenea ca suspenda campania electorala pentru alegerile anticipate.

"Gandurile si rugaciunile mele sunt alaturi de victime, familiile lor si toti cei afectati de atacul barbar din Manchester", a spus premierul Scotiei, Nicola Stugeron.

„Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”
„Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”
Un nou scandal zguduie zilele acestea guvernul după ce șeful Cancelariei primului-ministru Ilie Bolojan a cerut o listă cu angajații care au protestat față de măsurile de austeritate luni,...
Cine dă semne de reformă în Cabinetul Bolojan: Tensiunile vin din teritoriu. ”Miniștrii PSD-ului nu au o mare anvergură în interiorul partidului”
Cine dă semne de reformă în Cabinetul Bolojan: Tensiunile vin din teritoriu. ”Miniștrii PSD-ului nu au o mare anvergură în interiorul partidului”
La trei luni de la instalarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, dezbaterea publică se concentrează tot mai mult pe modul în care guvernul gestionează reformele asumate. Spre deosebire de alte...
#Theresa May premier, #Theresa May comitet COBRA, #atentat concert Manchester , #atentat Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro si vrea sa se lase de fotbal la 24 de ani
ObservatorNews.ro
Povestile studentilor din R. Moldova care vin sa studieze in Romania. Visul lor, ca tara sa intre in UE
DigiSport.ro
A inchis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut in direct, dupa Botosani - FCSB 3-1

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. NATO a ridicat avioanele pentru a apărarea spațiului aerian după atacurile rusești. Situație tensionată, risc de escaladare
  2. Trump publică imagini șocante cu un atac naval împotriva traficanților de droguri: „Narcoteroriștii voiau să otrăvească America”
  3. Reacție halucinantă de la Moscova. Rușii neagă că ar fi încălcat spațiul aerian estonian cu trei avioane: "Au survolat la peste 3 kilometri distanță"
  4. Președinta Comisiei Europene cere sancțiuni „fără întârziere” după ce avioanele rusești au invadat spațiul european
  5. Trump susține că a vorbit cu Xi Jinping despre încheierea războiului din Ucraina. Chinezii nu recunosc nimic
  6. Reacția ministrului de externe al României pentru CNN după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO”
  7. Rusia își construiește propriul „Starlink”. Un proiect ambițios cu miză tehnologică și strategică
  8. Boala care omoară de trei ori mai mulți români decât cancerul. Situație alarmantă: „Ne aflăm într-o zonă roșie”
  9. Un universitar german dezvăluie scenariul ce ar fi în mintea lui Putin: Dacă Rusia câștigă, ce se întâmplă?
  10. Pericolul care îl paște pe Putin: Efectul neștiut al unei Ucraine libere, ce ar lovi dezastruos Rusia