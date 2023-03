Atentatul de la Manchester: Politia a arestat 4 suspecti, inclusiv fratele atacatorului

Politia britanica a confirmat, miercuri, ca una dintre cele patru persoane arestate dupa atentatul de luni, de la Manchester, este fratele lui Salman Abedi, presupusul autor al atacului.

Potrivit presei britanice, barbatul a fost arestat marti.

Intre timp, fortele de ordine au publicat filmul interventiei de luni, in urma atacului, relateaza BBC News.

Astfel, la ora locala 22:33 (00.33 ora Romaniei), a fost inregistrat primul apel catre fortele de ordine, privind o posibila explozie si mai multe persoane ranite. La 10:39 (00:39 ora Romaniei), la fata locului a ajuns prima echipa de interventie in situatii de urgenta.

In decurs de numai cateva minute, pana la 22:39 (00:39 ora Romaniei), s-au inregistrat 28 de apeluri la numarul de urgenta, din partea celor de la spectacol, iar in prima ora dupa atac, numarul apelurilor a fost de aproape 300. La 22:46 (00:46 ora Romaniei), Politia Transporturilor confirma ca exista numeroase victime in Manchester Arena.

Tot atunci, autoritatile inchid drumurile din zona, iar politia decide sa trateze incidentul drept un atac terorist.

La ora locala 1:10 (3:10 ora Romaniei), Politia confirma ca 19 oameni au murit si aproximativ 50 au fost raniti in atac, iar la 7 (9 ora Romaniei), numarul celor care si-au pierdut viata creste la 22, plus atacatorul. Autoritatile precizeaza si ca 400 de ofiteri au luat parte la operatiune.

Guvernul a decis ca aproximativ 1.000 de militari sa fie desfasurati in mai multe locuri publice din tara, pentru a evita noi atacuri teroriste, dupa cel de la Manchester Arena. In total, 3.800 de ofiteri suplimentari vor patrula pe strazile din Regatul Unit.