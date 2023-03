Martori ai exploziei de la Manchester Arena: Erau o multime de copii fara parinti. Toata lumea striga, plangea

Martori ai exploziei care a avut loc luni seara la Manchester Arena povestesc ca incidentul s-a produs la finalul concertului si vorbesc despre aglomeratia creata, despre oamenii care tipau, fugeau si se inghesuiau, despre copii fara parinti, care plangeau.

Un martor a declarat pentru CNN ca a auzit o explozie in timp ce concertul se incheia. El a povestit ca pe culoarul de iesire era fum.

Un alt martor, Karen Ford, a povestit pentru BBC: "Tocmai se singeau luminile si toata lumea se pregatea sa se indrepte spre iesire cand s-a auzit dintr-odata un sunet puternic, care semana cu o explozie. Toata lumea s-a oprit si s-a intors inapoi, iar apoi multimea a inceput sa ii impinga pe ceilalti spre scari. Erau o multime de copii fara parinti, nu era nimeni care sa-i calmeze. Toata lumea striga, plangea si impingea".

Urmareste aici LIVE pe Ziare.com desfasurarea evenimentelor de la Manchester

Un alt martor a povestit pentru MailOnline: "Tocmai ieseam din cladire cand s-a intamplat. Ne indreptam spre iesirea principala cand Ariana canta ultima piesa, pentru ca voiam sa iesim inaintea multimii. Dar, in timp ce ne apropiam de iesire, un grup de angajati de la securitate ne-au spus sa mergem in cealalta directie, iar dupa cateva secunde ne-au strigat sa fugim si s-a produs explozia, chiar in spatele lor. Sute de oameni strigau si alergau. Oamenii aceia ne-au salvat vietile".

Ads

Organizatorii spectacolului au scos-o pe Ariana Grande de pe scena si au anuntat ulterior ca aceasta este in siguranta si nu a fost ranita.

O explozie puternica a avut loc luni seara pe Manchester Arena, la finalul unui concert sustinut de cantareata Ariana Grande. Bilantul tragediei a crescut la 22 de morti si 59 de raniti. Printre victime sunt multi copii si adolescenti care venisera sa-si vada artista preferata.

Manchester Arena are o capacitate de 21.000 de locuri, dar nu se stie cate bilete fusesera vandute pentru show.

Ads