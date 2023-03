Regina Elisabeta a vizitat copiii raniti in atentatul din Manchester: E ingrozitor! (Video)

Regina Elisabeta a II-a a vizitat o parte dintre victimele atentatului de la Manchester, de luni seara. A stat de vorba cu adolescenti, cu parintii lor, cat si cu cadrele medicale de la Spitalul Regal de copii din Manchester.

Una dintre interlocutoarele reginei a fost Millie Robson, in varsta de 15 ani, care a suferit rani la picioare. Cand regina a vizitat-o, fata purta un tricou cu Ariana Grande, artista care concertase cu putin timp inainte de deflagratie.

Tinuta de mana de mana de tatal sau, adolescenta i-a povestit cu incantare ca, inainte de concert, a avut ocazia sa o intalneasca pe artista. I-a mai spus reginei ca acest concert fusese cadoul de ziua ei.

"E ingrozitor, cu adevarat", a exclamat regina referindu-se la cele intamplate.

Monarhul, imbracat intr-o haina albastra si cu o palarie aurie, cu flori, s-a aratat plin de compasiune, observand cu placere cat de bine s-a mobilizat toata lumea pentru a-i salva pe cei raniti in atentat.

Regina Elisabeta a mai stat de vorba cu inca doua tinere, dar si cu mama uneia dintre ele.

La Spitalul Regal de copii din Manchester, vizitat si de premierul Theresa May, au fost adusi in total 12 copii, toti cu varsta sub 16 ani, arata The Telegraph.

Cel mai recent bilant al atentatului arata ca numarul ranitilor a ajuns la 116, din care 23 sunt in stare critica.

A.S.

