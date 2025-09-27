Romanul care l-a lovit pe unul dintre teroristii de la Londra cu o lada in cap e erou in presa britanica

Florin Morariu, romanul care a reusit sa-l loveasca pe unul dintre atacatori cu o lada de paine in cap si care a gazduit in brutaria in care lucra mai multi oameni ce cautau adapost, a devenit erou in Marea Britanie.

Dupa ce a postat pe Facebook o inregistrare de pe strazile Londrei, aproape de locul in care lucra, Bread Ahead, acesta a fost contactat inclusiv de Associated Press.

"Ne uitam pe geam (in strada - n. red.), pentru ca am vazut ca toti erau agitati. Toti fugeau. Femeile lesinau, cadeau, asa ca am iesit sa vedem ce se intampla", a povestit el pentru agentia de presa.

Angajatul brutariei nu se sfieste sa spuna ca era "paralizat" de frica cand a vazut ca afara oamenii erau injunghiati. Chiar si asa, arata Associated Press, l-a lovit in cap pe unul dintre teroristi cu o lada de paine.

Apoi, a luat 20 de oameni aflati in strada si i-a adapostit in brutaria in care lucra.

Pe retelele de socializare, romanul venit la munca in Regat este laudat pentru curajul sau, arata The Guardian.

Shout out to the Romanian chef who sheltered 20 people... and then whacked one of the terrorists with a crate. https://t.co/DOFYFOxEdk pic.twitter.com/Prr5geZkPG - Chris McCall (@Dennynews) June 4, 2017

Ads

Iata numai cateva dintre mesajele care se refera la Florin Morariu, cel care lucreaza legal in Marea Britanie si are chiar doua joburi ca sa poata sa se intretina.

A Romanian chef sheltered 20 people in his bakery and hit one of the #LondonBridge attackers on the head with a crate. This is London. - ᴊᴀᴄᴋ ᴍᴏᴏʀᴇ جاك (@JFXM) June 4, 2017

Pe nesimtite, pe retelele de socializare, discutia s-a mutat catre tara din care provine Florin si la situatia strainilor din Regat, dupa referendumul de vara trecuta si declansarea Brexitului.

"Acest brutar roman e unul dintre cei 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene care traiesc aici. Va rugam, dati-le dreptul sa stea aici!", se arata intr-un alt mesaj.

This Romanian chef is one of @The3Million EU citizens here. Please give them all the #RightToStay. https://t.co/pAwMDEgCPm - Bob Deed (@BobDeed) June 4, 2017

Citeste mai multe despre Florin Morariu, romanul care nu va fi prea usor uitat de Londra si nu numai, dar si despre atacurile care au zguduit capitala britanica sambata noaptea.

Ads