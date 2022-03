Schimbarea paradigmei terorismului. Suntem in siguranta? (Opinii)

Norvegia nu e un varf de lance impotriva terorismului mondial. Are soldati in Afganistan, a participat la raidurile din Libia, dar e o prezenta modesta. Si totusi a fost lovita. Norvegia nu e unul dintre liderii europeni sau ai NATO. Nu e o mare putere militara. Si totusi a fost lovita. Era considerata una dintre tarile cele mai linistite, mai sigure si mai prospere din lume. Si totusi a fost lovita.

Nu a fost lovita de vreo organizatie islamista, de vreun tentacul al Al Qaida. A fost lovita de un norvegian nebun. Nu a lovit fundamentalismul islamic, ci, culmea ironiei, cel crestin in lupta cu cel islamic. N-a pus-o in genunchi un musulman intunecat, tapetat cu bombe si propovaduind Jihadul, trimis de o puternica organizatie terorista. A pus-o in genunchi un singur om, cu o arma, propovaduind Biblia. Un norvegian blond. Nu un sarac spalat la creieri. Ci un patron de firma prosper.

Si acest singur om blond si crestin cu o arma a modificat fundamental paradigma terorismului mondial. L-a scos din logica lui de pana acum, dandu-i o dimensiune cu totul si cu totul aleatorie, cu totul ilogica si cu atat mai inspaimantatoare.

Nu mai este valabila nici logica religioasa, nici cea politica, nici aceea militara sau strategica a terorismului. A ramas un singur citeriu: terorismul loveste unde gaseste bresa de securitate. Atat si nimic mai mult.

Nu mai exista un set bine definit de motive, nu mai exista o tara prea putin importanta, tinte cu valoare simbolica insuficienta, nu mai exista organizatii bine puse la punct si atentate care includ zeci de verigi pregatitoare. Exista doar bresa si nebunul, brunet sau blond, musulman sau crestin, sarac sau prosper, care o gaseste.

Si de aceea, daca pana acum ne puteam socoti mai putin vulnerabili, caci, nu-i asa, de ce sa-si dea Al Qaida silinta sa puna o bomba in Piata Universitatii, cand multa lume crede ca ea e la Budapesta, de acum inainte ar trebui sa uitam tipul acesta de rationament. Suntem pe deplin vulnerabili la randul nostru. Asa cum suntem vulnerabili in fata cancerului. Nu stim daca, cand si de ce ne-ar putea lovi, nu-i stim cauzele precise. Asa ca singurele noastre sanse tin de hazard si de o oarecare preventie.

Preventie inseamna, pe de-o parte, sa inhibi pe cat posibil factorii favorizanti. Atatia cati ii stim. Adica sa nu ne jucam cu focul in jurul butoiului cu pulbere. Exista prea multi politicieni romani, din intreg spectrul politic, care incearca sa capitalizeze teme sensibile si teribil de periculoase, in frunte cu nationalismul agresiv. Limbajul folosit pe scena politica este isterizant si poate fi un factor detonator pentru o minte bolnava. Instigarile de toate felurile, acuzatiile de maxima gravitate si fara acoperire, toate pot avea ecouri teribile in mintea unui om bolnav cu o arma in mana.

Putin moderatie, putina luciditate si putina responsabilitate cred ca sunt absolut necesare in aceasta lume cumplit de nebuna. Mai usor si cu Vlad Tepes, preferatul justitiarilor romani, dar si al teroristului norvegian. Daca-l citim pe istoricul Neagu Djuvara vom vedea ca "eroul crestinatatii" era, in fond, un psihopat sadic. Nu cred ca acesta este modelul pe care il dorim, chiar daca el raspunde frustrarilor momentului.

Si tot preventie inseamna analize permanente, inseamna iscodirea celui mai mic semnal al bolii care, prinsa incipient, sa fie anihilata, inainte de a anihila ea insasi. Suntem asadar doar atat de acoperiti pe cat de profesioniste se vor dovedi, pana la urma, serviciile noastre secrete. Sa fiu bine inteles, nu fac apologia lor. Nu cred in institutii fara pata si fara nevoie de reforma. Dar in momentul acesta am certitudinea ca munca unor agenti anonimi, in priza 24 de ore din 24, este singura sansa ca intr-o buna zi sa nu impartasim soarta norvegienilor.

Nu stiu daca pana acum am fost sau nu tinte, daca nu am fost testati cu adevarat. Caci, in acest domeniu, publice sunt doar esecurile. Publice, terifiante si sangeroase. Asa cum a fost esecul serviciilor de securitate norvegiene, caci Andres Behring Breivik lansase mai multe mesaje, trecute cu vederea, in privinta intentiilor sale. Era suficient ca cineva sa le observe si sa monitorizeze nebunul cu arma care cumpara cantitati industriale de substante chimice, numai bune de facut bombe.

Este motivul pentru care cred ca ar trebui sa tratam cu mult mai multa moderatie si prudenta toata isteria securistica de la televiziuni, in care orice se intampla rau, de la caderea unui server, la mai stiu eu ce zvon stupid lansat pe Facebook, este opera "ticaloaselor" de servicii.

"Sunt ale lui Basescu", "au prea mult personal", "au bugete prea mari", "nu sunt suficient de controlate" etc. Poate. Dar inainte de a mai arunca o galeata de laturi sa ne amintim totusi ca ele sunt ultima baricada in fata unor atrocitati de tip Oslo. Sau Madrid. Sau Londra.

E la moda isteria interceptarilor telefonice, "ca pe vremea lui Ceausescu". Nu e o fericire ca ele exista, dar traim intr-o lume atat de aberanta, atat de devianta incat nu-i putem supravietui decat admitand unele sacrificii ale libertatii individuale. Le-au admis pana si americanii, dupa ce s-au inecat in praful turnurilor gemene.

Stiu ca voi scandaliza multi ciuvici, dar cred ca se tem de interceptari doar cei care au ceva de ascuns si afirm public ca decat sa alerg printre cadavre si cioburi pe Calea Victoriei prefer sa-mi fie ascultat telefonul. Politie politica? Sa fim seriosi. Puterea nu e injurata la telefon, ci la televizor, non-stop.

De ce am ajuns aici? S-au scris, se vor scrie tomuri pe aceasta tema. De la indepartarea de Dumnezeu, la excesul mediatic, de la lacomia dementa, la violenta ca marfa, putem vorbi despre sute de cauze. Si nu cred ca ar fi suficienta o viata de om pentru a le corecta pe toate. Tot ceea ce putem face acum este ne aparam.

