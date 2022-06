Atentate teroriste la Paris: Noi detalii despre Salah Abdeslam, singurul atacator ramas in viata

Anchetatorii belgieni au descoperit o urma din materialul genetic al teroristului Salah Abdeslam (foto), singurul atentator de la Paris ramas in viata, in apartamentul perchezitionat de politie in timpul raidului antiterorist care a avut loc marti la Bruxelles.

Informatia nu a fost confirmata de oficialii belgieni, insa a aparut in presa din Hexagon, transmite agentia Reuters, preluata de News.ro.

Un post belgian de televiziune relateaza ca este foarte probabil ca teroristul Salah Abdeslam sa fi parasit apartamentul perchezitionat de politia belgiana in timpul schimbului de focuri dintre suspectii baricadati si fortele de interventie franceze si belgiene, transmite Reuters.

"Potrivit informatiilor noastre, este mai mult decat posibil ca Salah Abdeslam sa fie unul dintre cei doi teroristi care au parasit apartamentul in timpul schimbului de focuri", a precizat postul de televiziune RTBF.

Un alt suspect, un imigrant ilegal algerian, a fost ucis de politia belgiana. Acesta era inarmat cu o arma semi-automata si a reusit sa raneasca, in schimbul de focuri din suburbia Forest, patru ofiteri de politie.

O operatiune masiva antiterorista a politiei belgiene, in colaborare cu fortele franceze, a avut loc marti la Bruxelles, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase spre fortele de interventie. Intre timp, Bruxelles-ul a fost acaparat de soldati belgieni, care au amintit de orasul asediat la o saptamana dupa atentatele din capitala franceza.

"Aceasta operatiune este legata de atentatele din Paris", a declarat atunci purtatorul de cuvant al Procuraturii belgiene, care a refuzat sa confirme ca raidul antiterorist il vizeaza pe Salah Abdeslam.

Salah Abdesalm, unul dintre teroristii implicati in atacul asupra salii de concert Bataclan din Paris, este inca in libertate la mai mult de cinci luni de la atentatele in care si-au pierdut viata 130 de oameni, cei mai multi fiind ucisi la concertul Eagles of Death Metal.

Potrivit presei belgiene, acesta s-a ascuns timp de o luna intr-un apartament din cartierul Schaerbeek si-a ramas nedepistat in ciuda cautarilor ample intreprinse de autoritati.

Anchetatorii au precizat ca atentatele de la Paris din noiembrie au fost planificate de tineri belgieni si francezi, care au luptat pentru Statul Islamic in Siria si Irak.

