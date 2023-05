Atentate teroriste la Paris: Salah Abdeslam va refuza extradarea sa in Franta

Salah Abdeslam, suspect-cheie in atentatele de la Paris, va refuza extradarea sa in Franta, a anuntat sambata la Bruxelles avocatul sau Sven Mary, precizand ca Abdeslam, ranit la picior, a fost plasat "sub mandat de arestare".

"Ceea ce va pot spune este ca el colaboreaza cu justitia belgiana. Intr-o ora, vom fi din nou (in fata instantei), in baza mandatului de arestare european, in care Franta cere extradarea sa, si pot deja sa va anunt ca vom refuza extradarea sa in Franta", le-a declarat avocatul jurnalistilor la sfarsitul unei audieri la sediul politiei federale din Bruxelles, relateaza AFP.

"L-am prins!" Unul dintre teroristii de la Paris, capturat in viata. Se ascundea in inima Europei (Video)

"Vom vedea mai intai daca mandatul de arestare european este legal si apoi vom vedea", a explicat avocatul Sven Mary.

Pentru a autoriza predarea sa catre justitia franceza, magistratii belgieni nu trebuie sa examineze fondul cauzei, ci doar sa decida cu privire la respectarea procedurii in vigoare.

Mega-operatiune antitero. Momentul in care a fost prins teroristul de la Paris. Si familia sa a fost arestata (Video)

Salah Abdeslam, arestat vineri in cartierul Molenbeek din Bruxelles dupa patru luni in care a fost dat in urmarire, este "tintuit la pat" pentru ca a fost impuscat in picior, a declarat avocatul Mary, ales vineri de familia lui Salah Abdeslam pentru a-l apara si care si-a intalnit clientul sambata timp de "10 minute".

Ads

Intrebat de reporteri daca clientul sau a confirmat ca a fost prezent la Paris pe 13 noiembrie, ziua atacurilor in care au fost ucise 130 de persoane, Sven Mary raspuns: "Da, a fost".

Presedintele francez Francois Hollande a declarat vineri seara ca asteapta ca Belgia sa-l extradeze "cat mai curand posibil" in Franta.

"Este normal ca Salah sa fie extradat si cazul sa fie instrumentat de justitia franceza", a declarat ministrul belgian de interne, Jan Jambon.

Salah Abdeslam este suspectat ca a avut un rol logistic foarte important in atacurile de la Paris, revendicate de gruparea Stat Islamic (SI).