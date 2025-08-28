Atentatele de la Paris i-au speriat pe britanici: Majoritatea vrea iesirea din UE - sondaj

Marti, 24 Noiembrie 2015, ora 15:00
Atentatele de la Paris i-au speriat pe britanici: Majoritatea vrea iesirea din UE - sondaj
Mai mult de jumatate dintre britanici vor in prezent iesirea tarii lor din Uniunea Europeana (UE), indica un sondaj de opinie realizat dupa atentatele teroriste de la Paris.

Potrivit sondajului ORB, efectuat pentru cotidianul Independent, pe un esantion de 2.000 de persoane, 52% dintre britanicii chestionati doresc parasirea UE, in timp ce 48% vor mentinerea tarii in blocul comunitar, relateaza marti agentia Reuters.

Sondaje similare realizate ii iunie, iulie si septembrie indicau ca majoritatea celor intervievati vor ramanerea regatului in componenta UE.

La inceputul acestei luni, premierul britanic, David Cameron, si-a lansat initiativa de reforma a UE, inainte de un referendum privind aparteneta Marii Britanii la UE, consultare pe care el a propus s-o organizeze pana la sfarsitul lui 2017.

O eventuala iesire a Marii Britanii din UE ar zdruncina blocul comunitar, care ar ramane fara cea de-a doua mare putere economica a sa si fara una din cele doua mari puteri militare ale sale. Proeuropenii avertizeaza ca iesirea din UE va afecta economia britanica si va antrena destramarea Regatului Unit, ducand la un alt vot in Scotia pentru independenta.

Alte sondaje au aratat o scadere in randul britanicilor a sustinerii apartenentei la UE in acest an ca urmare preocuparilor in legatura cu afluxul de imigranti in Europa.

