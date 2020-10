Barbat decapitat la periferia Parisului. Criminalul este considerat terorist si a iesit inarmat in fata politistilor

UPDATE 21.00 Potrivit presei franceze, victima atacului terorist din seara zilei de vineri, 16 octombrie, este un profesor de istorie care le-a aratat studentilor un desen cu Profetul Mahomed in timpul lectiei despre libertatea de exprimare Crima s-a petrecut in jurul orei 6.00, ora Romaniei, in Eragny (Val d'Oise). O echipa de politisti din fortele speciale din Conflans Sainte-Honorine l-a identificat pe barbatul inarmat cu un cutit pe strada. A refuzat sa predea arma alba, motiv pentru care politistii l-au impuscat mortal. Langa el, a fost descoperit cadavrul unui barbat decapitat, relateaza Le Figaro Potrivit presei franceze, victima atacului terorist este un profesor de istorie care le-a aratat studentilor un desen cu Profetul Mahomed la un curs despre libertatea de exprimare.Potrivit autoritatilor, atacatorul omorat de catre fortele de ordine ar fi parintele unui elev al profesorului.Cazul este anchetat de catre procurorii specializati in atentate teroriste.