Cum poate fi combatut Statul Islamic

Atentatele teroriste din Paris au redeschis dezbaterea cu privire la folosirea fortei militare in Orientul Mijlociu pentru a ataca gruparea Statul Islamic. Reactiile panicate, alimentate de policienii de dreapta din SUA si Europa, de a "declara razboi" Statului Islamic, sunt mai mult zgomot.

Niciunul dintre cei care propun acest tip de raspuns nu are cea mai mica idee cum sa o aplice; sunt manati doar de dorinta, impartasita de multi, de a sterge de pe fata pamantului Statul Islamic, scrie The New York Times intr-un amplu editorial ce expune pozitia consiliului editorial al publicatiei americane in chestiunea raspunsului la amenintarea reprezentata de gruparea jihadista.

Razboi in Siria: Obama si Putin au cazut de acord - ce trebuie facut in Siria

Presedintele Barack Obama a remarcat corect, luni, ca actiunea militara poate fi doar parte a unei strategii mai ample pe care SUA si partenerii lor o vor pune in practica pe parcursul mai multor ani, arata publicatia citata.

Natiuni musulmane importante, in special Arabia Saudita, vor trebui sa inceteze sa mai dea bani si sa faciliteze politic moscheile, imamii si gruparile paramilitare care alimenteaza extremistii si interpretarile aduse de ei islamului. Musulmanii moderati trebuie sa isi dubleze eforturile pentru a se asigura ca viziunea lor, a unui islam mai tolerant si mai inclusiv, prevaleaza.

Drept raspuns la masacrul din Paris, presedintele Francois Hollande a avut dreptate sa trimita avioanele de lupta sa bombardeze Statul Islamic in Siria. In ultimul an, SUA au efectuat peste 8000 de lovituri aeriene imptoriva gruparii in Irak si Siria si Obama a aratat ca vor mai avea loc multe altele.

Cum se schimba strategia lui Obama dupa atacurile de la Paris?

Avand in vedere ca amenintarea s-a extins, este momentul angajarii mecanismelor diplomatice care leaga legal si politic comunitatea internationala pentru o cauza comuna. Marti, Franta a solicitat oficial ajutor din partea partenerilor europeni. Ar trebui sa urmeze trecerea unei rezolutii a Consiliului de Securitate ONU care sa autorizeze uzul fortei impotriva Statului Islamic si, daca Franta cere asta, o decizie NATO care sa invoce articolul 5 al tratatului sau, care obliga alianta sa isi apere membrii atacati.

In acelasi timp, Congresul american ar trebui sa renunte la partizanat si sa dezbata un cadru legal pentru actiunea armatei americane care se desfasoara de mai bien de un an fara aceasta baza.

Ce actiune militara ar putea deriva dintr-o asemenea dezbatere este neclar. America nu trebuie sa repete erorile trecutului si sa agajeze mii de soldati intr-un razboi terestru in Orientul Mijlociu, asa cum solicita unii republicani. Obama a refuzat sa escaladeze angajamentul Americii, care, pe langa loviturile aeriene, implica 3.500 de trupe in Irak dedicate antrenarii localnicilor si 50 de trupe speciale in Siria.

Conditia lui Obama pentru ca SUA sa colaboreze cu Rusia impotriva Statului Islamic (Video)

Statul Islamic nu este o provocare pe care America sa o infrunte singura. Daca e nevoie de mai multi soldati, acestia ar trebui sa vina din tarile regiunii, cu sprijin aerian, de informatii, logistic si de alt tip din partea SUA, Frantei, Rusiei si altora.

O problema majora, continua publicatia americana in expunerea sa, este ca tarile arabe sunt divizate in ceea ce priveste identitatea principalului dusman. Arabia Saudita e mai preocupata de Iran si de rasturnarea presedintelui sirian Bashar al-Assad; Turcia vrea sa-l indeparteze pe Assad si sa reduca la tacere separatistii kurzi; Guvernul central irakian este interesat in pastrarea majoritatii sale siite.

Numai daca America, Rusia si alte guverne convin asupra unei intelegeri politice pentru a pune capat razboiului sirian, va exista o deschidere adevarata, in care partile beligerente sa treaca de la lupta impotriva lui Assad la lupta cu Statul Islamic. Doborarea avionului rusesc in Egipt ar trebui sa convinga Rusia ca trebuie sa ajute la indepartarea lui Assad de la puetre, de o maniera care sa nu detsabilizeze Siria si mai mult, si sa trateze mai serios confruntarea cu Statul islamic.

Obama, dupa atentatele de la Paris: Ar fi o tradare sa le inchidem usa in nas refugiatilor

Este imposibil sa impiedici toate violentele comise de sociopati si ideologi care sunt dispusi sa moara si sa confrunti amenintarea extremista a Statului Islamic si altor grupari teroriste, ceea ce necesita mai multe startegii, explica publicatia citata. Insa niciuna din aceste strategii nu necesita demolarea valorilor aflate in inima societatilor democrate, inclusiv libera circulatie a persoanelor si informatiilor.

Interzicerea tuturor refugiatilor, asa cum cer unii in America si Europa, ar fi o tragica si ineficienta capitulare in fata fricii. Guvernele ar trebui sa imbunatateasca vigilenta si controalele la granita, insa trebuie rezistat tentatiei de a extinde interceptarile si alte feluri de supraveghere in societatile libere.

