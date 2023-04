Noi dezvaluiri despre Abdelhamid Abaaoud, "creierul" atentatelor de la Paris: Unde planuia noi atacuri

Cu cateva zile inainte sa moara, liderul retelei teroriste care a dus la indeplinire atacurile din Paris, din luna noiembrie, Abdelhamid Abaaoud, s-a laudat ca a intrat in Franta fara acte de identitate si ca 90 de persoane din diferite tari au facut la fel.

Postul de radio francez RMC a intervievat o femeie care pretinde ca a fost martorul care le-a oferit anchetatorilor pontul referitor la locurile unde se afla Abaaoud, in zilele de dupa atacul de la Paris relateaza CNN.

Vocea sa a fost distorsionata in cadrul interviului, iar identitatea nu i-a fost dezvaluita, aceasta spunand ca era prietena cu un var al lui Abaaoud si ca s-a intalnit cu acesta.

De asemenea, in interviu se mai releva faptul ca Abaaoud planuia atacuri impotriva unei sectii de politie si a unui centru de ingrijire a copiilor din cartierul financiar al Parisului, La Defense, pe 19 noiembrie. Femeia a spus ca avea aceasta informatie in urma unei conversatii purtate cu varul lui Abaaoud.

Acesta din urma a revendicat cu mandrie atacurile din 13 noiembrie, in urma carora 130 de oameni au murit in capitala franceza. Insa Abaaoud a contrazis afirmatiile femeii ca a ucis oameni nevinovati. "Nu, nu sunt nevinovati. Uita-te la ce ni se intampla noua in Siria", a spus teroristul.

Abaaoud i-a spus ca ceilalti care au intrat in Franta fara acte de identitate s-au raspandit in regiune.

Procurorii din Paris au reactionat dupa interviu, fiind lansata o investigatie ce vizeaza RMC si un alt post care a difuzat materialul, BFMTV, pentru ca ar fi incalcat confidentialitatea anchetei teroriste franceze si a pus in pericol viata altora.

Pozitia celor doua posturi a fost aceea ca nu au incalcat vreo lege, din moment ce femeia a mers la RMC pentru a-si spune povestea. In plus, femeia a marturisit ca vorbeste de-abia acum, la cateva luni dupa atacuri, pentru ca se simte abandonata de autoritati si se teme pentru viata sa.