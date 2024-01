Nou atac la Paris: Un educator a fost injunghiat de un individ care a invocat Statul Islamic

Un educator a fost atacat de un barbat inarmat cu un cutter si o foarfeca, intr-o gradinita din Franta, in suburbia pariziana Aubervilliers. Agresorul a invocat gruparea Statul Islamic. Incidentul are loc la o luna dupa atentatele teroriste din capitala Frantei, soldate cu 130 de morti, revendicate de gruparea jihadista.

Mai mult, incidentul vine la cateva zile dupa ce Statul Islamic a facut un apel la atacarea scolii franceze, scrie Le Point.

Educatorul francez se afla in clasa cand a fost atacat de un barbat mascat, imbracat in salopeta alba de zugrav si incaltat cu bocanci de armata. Dascalul a fost injunghiat si agresat cu un cutter si o foarfeca, ce se gaseau in sala de curs. El a fost internat la Paris cu rani la abdomen si gat si este in afara oricarui pericol. Niciun copil nu se afla in clasa la momentul atacului.

In ceea ce-l priveste pe agresor, acesta a fugit, nu inainte de a invoca Statul Islamic, a aratat Parchetul din Bobigny. "Asta e in numele Statului Islamic, e un avertisment, e doar inceputul", a strigat acesta cand a fugit.

Un val de atacuri simultane comise in Franta, la 13 noiembrie, s-a soldat cu 130 de morti, printre care doi romani. Atacurile au fost revendicate de Statul Islamic.

In Franta a fost declarata stare de urgenta si au fost reintroduse controale la frontiere.

A.I.