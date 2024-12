Redactia unui ziar german, atacata - ce legatura are cu Charlie Hebdo

Redactia ziarului Hamburger Morgenpost, din Germania, a fost incendiata, duminica dimineata. Acum cateva zile jurnalistii de aici publicasera niste caricaturi ale revistei satirice Charlie Hebdo.

Potrivit primelor informatii nu exista victime, informeaza The News Tribe.

Cei vinovati au aruncat initial cu pietre in cladire, iar apoi au aruncat prin fereastra un obiect care ardea. Doua incaperi ale redactiei au fost afectate.

Hamburger Morgenpost a publicat cateva caricaturi ale Charlie Hebdo sub titlul "Aceasta libertate trebuie sa fie posibila".

Politia a anuntat ca au retinut deja doi suspecti si ca a fost demarata o ancheta pentru a stabili daca exista si o alta legatura intre cele doua atacuri, cel din Germania si cel din Franta.

17 persoane au murit in ultimele atacuri care au avut loc in ultimele zile in Franta, pe langa teroristii, care au fost ucisi vineri.

In urma atentatului de la redactia revistei satirice Charlie Hebdo au murit Jean Cabut - caricaturist; Georges Wolinski - caricaturist; Stephane Charbonnier, caricaturist; Bernard Verlhac (Tignous) - caricaturist; Philippe Honore - caricaturist; Bernard Maris - economist si cronicar; Mustapha Ourrad - corector; Elsa Cayat - psihanalist; Michel Renaud - fostul director de cabinet al primarului din Clermont; Ahmed Meradet - agent de politie; Franck Brinsolaro - brigadier in serviciul de protectie si Frederic Boisseau - om de serviciu.

