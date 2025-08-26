Stolojan sustine ca Romania are granitele mai bine protejate decat multe tari din Schengen

Autor: Andreea Ghinea
Duminica, 22 Noiembrie 2015, ora 17:52
4177 citiri
Stolojan sustine ca Romania are granitele mai bine protejate decat multe tari din Schengen
Foto: Facebook/Theodor Stolojan

Europarlamentarul Theodor Stolojan sustine ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen si ca are granitele mai bine protejate decat multe tari europene care faca deja parte din acord.

"Problema nu este in interiorul Schengen, ci protectia granitelor externe ale spatiului. O serie de tari nu sunt in stare sa-si protejeze granitele externe cu tarile din afara zonei euro. (...)

Suntem in situatia as putea zice nu ciudata, pur si simplu greu de definit, in care Europa e dispusa sa isi deschida granitele la milioane de refugiati, dar considera ca Romania si Bulgaria nu sunt pregatite sa faca parte din zona Schengen, iar eu pot sa va spun ca Romania are masuri de protectie a granitelor externe mult mai puternice decat foarte multe tari care sunt in spatiu", a declarat acesta pentru B1 TV.

Europarlamentarul a discutat si despre situatia Belgiei din ultimele zile si despre nivelul de alerta terorista de la Bruxelles.

"La Bruxelles, din cand in cand, sunt demonstratii. Imi reamintesc, dupa evenimentele din Franta, cu acea revista (Charlie Hebdo - n.red.), dintr-o data au aparut militari care patrulau in fata institutiilor europene, masuri de intarire a securitati. Sigur ca aceste amenintari recente nu au facut decat sa reintareasca aceste masuri de securitate", a punctat acesta.

"In Parlamentul European, in fiecare zi, intra foarte multi vizitatori, sunt dezbateri, audieri. PE are un program prin care incurajeaza cetatenii din toate statele membre sa viziteze PE, sa cunoasca activitatea asta.

Sunt sute de vizitatori care in fiecare zi intra si ies din PE, parcurgand masuri de securitate, identificare, anuntare din timp, trecerea prin filtre exact ca la aeroport, prin control antitero.

Intr-un fel, noi suntem obisnuiti cu acest gen de masuri de securitate maxima. In jurul Parlamentului, uneori, se pun garduri, ca la manifestatii, cu sarma ghimpata, pentru a preveni".

Stolojan a precizat ca nu ii este frica, pentru ca are incredere in masurile de securitate luate de autoritati.

Victor Ponta, detalii despre divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a vorbit și despre actuala relație: „Eu sunt vinovatul 100%”
Victor Ponta, detalii despre divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a vorbit și despre actuala relație: „Eu sunt vinovatul 100%”
Victor Ponta a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre aspecte extrem de personale din viața sa: despărțirea de Daciana Sârbu, relația cu cei trei copii și începutul unui...
”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților
”PSD rămâne același copil problemă al României.” Un nou atac din USR la adresa social-democraților
PSD se opune reformelor propuse de Guvernul Bolojan, acuză vicepreședinta USR Clotilde Armand. Fostul primar al Sectorului 1 a taxat și poziția partidului în legătură cu alegerile pentru...
#Theodor Stolojan teroristi Belgia, #Theodor Stolojan teroristi Bruxelles, #Theodor Stolojan europarlamentar , #atentat Paris
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE invocă „dreptul suveran” ca urmare a amenințărilor președintelui SUA. Trump: "America nu mai este nici 'pușculița', nici 'preșul' lumii”
  2. Germania nu va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală din septembrie. Merz: „Nu ne vom alătura acestei inițiative”
  3. Spitalele private vor plăti pentru transferul pacienților la stat. Ce cheltuieli vor fi obligate să suporte PROIECT
  4. Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
  5. Medicii, obligați să acorde consultații în policlinicile spitalelor. Amenzile dure pentru nerespectarea prevederii
  6. Protestele studenţilor nu se vor opri aici, avertizează Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti: „Anul universitar nu poate începe aşa!”
  7. Compania de stat care plătește chirie de 30.000 de euro la privat. „Oamenii trebuie să se simtă confortabil la locul de muncă”
  8. Cum se îmbogățesc „văduvele negre” din Rusia pe seama soldaților uciși în războiul din Ucraina. „El se duce pe front, eu înscriu copiii pe numele lui” VIDEO
  9. Mărturia cutremurătoare a unui medic al MSF din Gaza: „Nu m-am descurcat cu copiii mei. Nu i-am salvat, nu i-am protejat” FOTO
  10. Cum a ajuns o familie din Australia să locuiască sub pământ. „Când închizi ușa, dispare tot”