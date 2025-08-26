Stolojan sustine ca Romania are granitele mai bine protejate decat multe tari din Schengen

Europarlamentarul Theodor Stolojan sustine ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen si ca are granitele mai bine protejate decat multe tari europene care faca deja parte din acord.

"Problema nu este in interiorul Schengen, ci protectia granitelor externe ale spatiului. O serie de tari nu sunt in stare sa-si protejeze granitele externe cu tarile din afara zonei euro. (...)

Suntem in situatia as putea zice nu ciudata, pur si simplu greu de definit, in care Europa e dispusa sa isi deschida granitele la milioane de refugiati, dar considera ca Romania si Bulgaria nu sunt pregatite sa faca parte din zona Schengen, iar eu pot sa va spun ca Romania are masuri de protectie a granitelor externe mult mai puternice decat foarte multe tari care sunt in spatiu", a declarat acesta pentru B1 TV.

Europarlamentarul a discutat si despre situatia Belgiei din ultimele zile si despre nivelul de alerta terorista de la Bruxelles.

"La Bruxelles, din cand in cand, sunt demonstratii. Imi reamintesc, dupa evenimentele din Franta, cu acea revista (Charlie Hebdo - n.red.), dintr-o data au aparut militari care patrulau in fata institutiilor europene, masuri de intarire a securitati. Sigur ca aceste amenintari recente nu au facut decat sa reintareasca aceste masuri de securitate", a punctat acesta.

"In Parlamentul European, in fiecare zi, intra foarte multi vizitatori, sunt dezbateri, audieri. PE are un program prin care incurajeaza cetatenii din toate statele membre sa viziteze PE, sa cunoasca activitatea asta.

Sunt sute de vizitatori care in fiecare zi intra si ies din PE, parcurgand masuri de securitate, identificare, anuntare din timp, trecerea prin filtre exact ca la aeroport, prin control antitero.

Intr-un fel, noi suntem obisnuiti cu acest gen de masuri de securitate maxima. In jurul Parlamentului, uneori, se pun garduri, ca la manifestatii, cu sarma ghimpata, pentru a preveni".

Stolojan a precizat ca nu ii este frica, pentru ca are incredere in masurile de securitate luate de autoritati.

