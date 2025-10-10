Unul dintre teroristii din Franta isi explica actiunile. Care este legatura cu Statul Islamic (Video)

Autor: Andreea Ghinea
Duminica, 11 Ianuarie 2015, ora 13:28
10168 citiri
Foto: YouTube

Cu putin timp inainte ca teroristul Amedy Coulibaly sa ia ostatici intr-un magazin evreiesc din Paris el s-a inregistrat jurand credinta fata de Statul Islamic.

Clipul a aparut duminica dimineata pe Internet si dureaza cateva minute, arata I 24 News.

De asemenea, in film Amedy Coulibaly ii jura credinta califului Abu Bakr al-Baghdadi.

Clipul incepe cu cateva secvente in care teroristul face antrenamente fizice, apoi arata o multime de arme si continua cu confesiunile lui Amedy, care a ucis o politista joi, iar vineri a luat ostatici mai multi oameni intr-un magazin, ucigand mai multi dintre ei. De asemenea, unele surse sustin ca tot el a pus un dispozitiv explozibil sub o masina care explodat in Paris.

Filmuletul a fost realizat in mai multe zile si pare impartit in patru parti. Uitandu-se direct in obiectivul camerelor, Coulibaly explica motivele pentru atacurile puse la cale de el si fratii Kouachi.

"Unele lucruri le facem impreuna, altele separat, pentru a avea un impact mai mare", spune el la un moment dat.

Spre sfarsitul clipul el mai spune: "Ce faci tu cand profetul nostru este grav insultat?", facand trimitere la caricaturile realizate de Charlie Hebdo. "Ce faci tu cand surorile noastre sunt violate, cand populatii intregi sunt masacrate?", intreaba Amedy, foarte calm si vorbind in franceza.

"Am fost in multe moschee in Paris, care sunt pline de oameni care pot apara viguros Islamul", a adaugat el, intrebandu-se ce se poate face atunci cand milioane de tineri nu isi pot apara profetul?

Ziarul german Bild a anuntat, duminica, ca atacurile din Franta ar putea semnala inceputul unui val de atacuri in Europa, potrivit comunicatiilor liderilor organizatiei Statul Islamic (ISIL) interceptate de serviciile secrete din SUA.

17 persoane au murit in ultimele zile in urma unor atentate teroriste ce au avut loc in Franta. 12 dintre ele au decedat in urma unui atentat la redactia revistei satirice Charlie Hebdo.

Acestea erau Jean Cabut - caricaturist; Georges Wolinski - caricaturist; Stephane Charbonnier, caricaturist; Bernard Verlhac (Tignous) - caricaturist; Philippe Honore - caricaturist; Bernard Maris - economist si cronicar; Mustapha Ourrad - corector; Elsa Cayat - psihanalist; Michel Renaud - fostul director de cabinet al primarului din Clermont; Ahmed Meradet - agent de politie; Franck Brinsolaro - brigadier in serviciul de protectie si Frederic Boisseau - om de serviciu.

