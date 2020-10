Australia a inregistrat zero decese COVID-19, pentru a treia zi la rand. Autoritatile nu renunta insa la restrictii

Statul Victoria a raportat 14 noi cazuri de COVID-19, o medie de 9.5 cazuri la doua saptamani, dublu fata de cat si-au propus autoritatile sa atinga pentru a renunta la restrictii, relateaza Digi 24. Odata ce rata de infectare va scadea conform targetului, Guvernul va ridica toate restrictiile de izolare, va redeschide restaurantele si vor fi permise intalnirile in grupuri de pana la 10 persoane.Cu toate acestea, premierul Victoriei, Daniel Andrews, le-a sugerat oamenilor sa nu se entuziasmeze prea tare pentru ca sansele ca Guvernul sa renunte la restrictii pana pe 16-17 octombrie sunt destul de mici. "Nu cred ca vom reusi sa micsoram rata de infectare asa repede", a declarat Andrews.Statul New South Wales a raportat sambata 3 noi cazuri COVID-19. La nivel national, in Australia s-au inregistrat 27.200 de infectari si 897 decese, cele mai mici cifre raportate in randul tarilor dezvoltate.Tara vecina, Noua Zeelanda , a raportat patru noi cazuri de COVID-19, sambata, insa toti sunt turisti aflati in carantina.