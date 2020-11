Australia exclude 10 militari din trupele speciale dupa dezvaluirile privind crimele comise in Afganistan

Australia's elite special forces unlawfully killed 39 Afghan civilians and prisoners, according to evidence in a searing military inquiry now being referred to a special war crimes prosecutor. pic.twitter.com/s0PcVu2mRw - DW News (@dwnews) November 20, 2020

Raportul, publicat saptamana trecuta intr-o versiune "redactata", a stabilit ca exista dovezi in sensul ca 39 de detinuti si civili afgani neinarmati au fost ucisi de 19 soldati australieni.Niciunul dintre cei 19 nu a fost identificat in respectivul raport, scris de un judecator numit de inspectorul general al armatei australiene. Cei 19 fosti si actuali soldati ar putea fi urmariti penal.Potrivit ABC, cei 10 militari care urmeaza sa fie exclusi din fortele speciale au fost notificati in acest sens. Canalul australian nu i-a identificat, mentionand insa ca este vorba de indivizi care doar au asistat sau ajutat la comiterea faptelor constatate in raport si nu fac parte dintre cei 19 care ar putea fi inculpati.Cei zece vor dispune de cel putin 14 zile pentru a raspunde la notificari, a mai adaugat ABC.Ministerul australian al Apararii nu a comentat deocamdata aceste informatii.Saptamana trecuta, cel mai inalt responsabil militar australian, generalul Angus Campbell, a prezentat oficial scuze Afganistanului, in urma publicarii raportului.Australia a trimis trupe in Afganistan dupa atacurile de la 11 septembrie 2001 asupra aliatului sau SUA si circa 1550 de militari australieni se afla inca pe teritoriul afgan. Raportul se refera la fapte care s-ar fi petrecut intre 2005 si 2016.Intre altele, raportul a evocat asa-zisa practica de "blooding", un fel de "botez al sangelui" pentru nou-venitii in armata, constand in ordonarea, de catre superiorul direct, a impuscarii unui prizonier, pentru ca proaspatul soldat sa ucida pentru prima data.CITESTE SI: