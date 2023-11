Artificiile de Anul Nou din Australia au fost anulate, dupa ce incendiile s-au intins pe 34.000 de kilometri patrati

Capitala Australiei, Canberra, a anulat spectacolul de artificii de Anul Nou din cauza riscului crescut de incendii de vegetatie.

Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) a impus o interdictie totala de foc pana miercuri in conditiile in care sunt prognozate temperaturi ce ar putea depasi 35 de grade Celsius, atat luni cat si marti, ultimele doua zile din 2019.

Mai multe evenimente au fost planificate pentru ziua de marti in Canberra, incepand cu ora 21:00. Dintre acestea, spectacolul de artificii de la miezul noptii a fost anulat, duminica, prin dispozitia comisarului Georgeina Whelan din cadrul Agentiei pentru Situatii de Urgenta din ACT, informeaza luni agentia Xinhua.

"Este o decizie prudenta pentru noi sa nu continuam cu artificiile in ACT", a declarat Whelan, duminica, in fata jurnalistilor.

Mii de persoane urmau sa se indrepte catre cartierul central de afaceri din Canberra (CBD) pentru a urmari artificiile, insa Whelan a explicat ca riscul este prea mare.

"Avem mii de locuitori din ACT care se duc in puncte de observatie din jurul Canberra, cum ar fi Mount Ainslie, Black Mountain, Mount Pleasant si Red Hill", a spus ea.

"Avand in vedere ca in aceste puncte de observatie accesul este foarte limitat, la fel si posibilitatile de evacuare, dar si faptul ca iarba din zonele respective este uscata, ceea ce m-a preocupat cel mai mult a fost riscul de incendiu asociat cu acestea", a explicat Whelan.

Si celelalte evenimente planificate pe langa spectacolul de artificii risca sa fie anulate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a calitatii slabe a aerului determinata de incendiile din apropiere.

"Events ACT continua sa monitorizeze conditiile meteorologice si smogul pentru a determina daca celelalte activitati planificate si spectacolele de muzica live pot continua fara artificii", a declarat intr-un comunicat Jo Verden, reprezentantul companiei organizatoare de evenimente din Canberra.

Peste un sfert de milion de persoane au semnat o petitie online pentru anularea celebrului spectacol de artificii din Sydney de Revelion si donarea banilor alocati evenimentului locuitorilor afectati de incendiile masive de vegetatie, in continuare active in apropierea metropolei australiene. Sydney este primul oras mare din lume care sarbatoreste Anul Nou, iar evenimentul este urmarit de milioane de spectatori.

Intr-un comunicat emis la data de 18 decembrie in care autoritatile explica de ce nu vor anula spectacolul de artificii se precizeaza ca evenimentul aduce 130 de milioane de dolari australieni la bugetul statului New South Wales, a carei capitala este Sydney.

"Ar strica planurile a zeci de mii de oameni care vin in Sydney din toata tara si de peste mari, care au rezervat hoteluri si restaurante pentru a urmari artificiile", se arata in comunicat. Autoritatile au adaugat ca anularea spectacolului de artificii ar afecta mediul de afaceri din Sydney.

Primarul din Sydney, Clover Moore, a respins la randul sau solicitarea motivand ca banii au fost deja cheltuiti pentru organizarea spectacolului de artificii.

Capitala tarii, Canberra, a ridicat in weekend alerta de incendii la nivel sever si a emis o interdictie totala privind aprinderea focurilor in conditiile in care temperaturile au ajuns sambata la 38 de grade Celsius.

Se preconizeaza ca riscul de incendii de vegetatie va creste la inceputul acestei saptamani in conditiile in care temperaturile vor urca la 43 de grade Celsius in vestul Sydney, potrivit Biroului de Meteorologie.

Aproximativ 70 de focare erau in continuare active sambata in statul New South Wales (NSW) - a carui capitala este Sydney. In total, 34.000 de kilometri patrati - o suprafata de dimensiunea Belgiei - au fost mistuite de flacari in acest stat.

Aproape o mie de locuinte au fost distruse, iar noua persoane au decedat, printre acestea numarandu-se doi pompieri voluntari.

