Australia modifica un cuvant din imnul national pentru a recunoaste rolul, cultura si istoria aborigenilor

Citeste si:

VIDEO Australia a intrat in anul 2021. Foc de artificii impresionant la Sydney

Astfel, al doilea vers al imnului "Advance Australia Fair" va fi de acum incolo "For we are one and free" (Pentru ca suntem uniti si liberi) in loc de "For we are young and free" (Pentru ca suntem tineri si liberi).Potrivit presei australiene, premierul Scott Morrison a precizat, intr-un comunicat, ca aceasta schimbare este facuta pentru toti australienii: "In ultimul an am aratat inca o data spiritul puternic al australienilor si efortul unificat care ne-a ajutat mereu sa triumfam ca natiune. Este momentul sa ne asiguram ca aceasta unitate se reflecta mai bine in imnul nostru national. De asemenea, desi Australia ca natiune moderna este relativ tanara, povestea tarii noastre este veche si noi recunoastem si respectam populatia aborigena. In spiritul unitatii, este corect sa ne asiguram ca imnul nostru national reflecta acest adevar si aprecierea impartasita"Cantecul Advance Australia Fair a fost compus de Peter Dodds McCormick si interpretat prima data in 1878. A devenit imnul Australiei la 19 aprilie 1984, in locul God Save the Queen In ultimii ani, lideri din toate zonele politice si-au exprimat public sustinerea pentru modificarea imnului national, astfel incat acesta sa reflecte Australia moderna si mostenirea sa indigena.