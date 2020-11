Militari australieni, acuzati ca "au ucis ilegal" 39 de civili afgani: "In numele fortei de aparare australiene, imi cer sincer scuze"

''Poporului afgan, in numele fortei de aparare australiene, imi cer sincer si fara rezerve scuze pentru orice actiune gresita a soldatilor australieni'', a declarat generalul Angus Campbell."Unele patrule au incalcat legea, reguli au fost incalcate, intamplari inventate, au fost spuse minciuni si detinuti ucisi", a adaugat comandantul armatei australiene.Cei 25 de membri ai fortelor speciale acuzati de erori in 23 de incidente au lasat o ''pata'' asupra regimentului lor, asupra fortelor armate si a Australiei, a adaugat el, recomandand urmarirea penala pentru crime de razboi Dupa atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 , peste 26.000 de soldati australieni au fost trimisi in Afganistan pentru a lupta alaturi de fortele SUA si aliate impotriva talibanilor, a Al-Qaida si a altor grupari islamiste.