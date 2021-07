Clipul devastator despre efectele COVID-19. Imaginile au generat scandal in Australia: "S-a optat pentru a provoca teama" VIDEO

Clipul, adresat locuitorilor din Sydney, prezinta o femeie tanara care zace pe patul de spital, avand probleme de respiratie vizibile si fiind conectata la un ventilator.Clipul se incheie cu un mesaj care arata ca boala COVID-19 poate afecta pe toata lumea si ii invita pe cetateni sa se vaccineze."Campaniile publicitare din Franta sau Noua Zeelanda incearca sa ofere speranta si sa restaureze libertatile si normalitatea. Australia a optat pentru a provoca teama", a scris pe Twitter editorialista conservatoare Rita Panahi, care are peste 254.500 de urmaritori.Potrivit lui John Frewen, unul din principalii responsabili ai programului de vaccinare al guvernului australian, acest clip este "eficient" iar intentia este de a alerta cu privire la "situatia din statele New South Wales si din Sydney care este foarte grava".Sydney, care este epicentrul unui focar de COVID-19 cu varianta Delta, a inregistrat luni 112 noi infectii locale, un nou numar record zilnic al anului in Australia, in pofida lockdown-ului decretat la 26 iunie care se prevede sa se extinda mai multe saptamani.Cel putin 10% din cei peste 25 de milioane australieni au primit ambele doze de vaccin anti-COVID-19, iar clipul socant face apel la populatie sa se imunizeze cu vaccinul de la AstraZeneca, care se produce local.Campania publicitara, care se adreseaza mai ales tinerilor, a fost criticata si pentru lipsa de acces a persoanelor sub 40 de ani la vaccinul dezvoltat de Pfizer si care in aceasta tara se administreaza doar celor cu varsta peste 60 de ani.Potrivit lui Amy Remeikis, editorialista la The Guardian, ceea ce este "mai grav" la aceasta campanie, denumita Arm Yourself, "este faptul ca se continua cu politica de militarizare a raspunsului Australiei la pandemie".Premierul australian, Scott Morrison, a declarat postului Sky News ca "important este ca lumea sa inteleaga gravitatea COVID-19 si a anuntat ca se vor administra un milion de vaccinuri saptamanal in tara".Australia a inregistrat in total 31.000 de contagieri si 911 de decese, ultimul dintre ele duminica.