Ciclonul Yasi ameninta Australia - mii de oameni evacuati

Locuitorii si turistii care se aflau pe coasta de nord-est a Australiei au fost evacuati, marti, de catre autoritati inainte sa-si faca aparitia ciclonul tropical Yasi. Fenomenul ar putea fi unul dintre cele mai grave din ultimii ani, potrivit specialistilor.

Peste 9.000 de oameni urmeaza sa-si paraseasca locuintele in orasul Cairns. In plus, armata a intervenit cu avioane pentru a-i evacua pe cei 250 de pacienti ai spitalului din acest oras, noteaza AFP.

In prezent, Yasi se afla deasupra Marii de Coral, in largul coastelor nord-estice ale Australiei, el fiind asteptat pe coasta de nord a tarii in timpul noptii de miercuri spre joi. Specialistii avertizeaza ca vantul va avea o viteaza de 250 kilomeri la ora. Zona abia si-a revenit in urma inundatiilor masive.

"Acest ciclon este imens si periculos... Oamenii isi pot pierde vietile si tocmai de aceea trebuie sa luam in serios amenintarea", a spus premierul acestui stat, Anna Bligh.

Bligh i-a avertizat pe cei care locuiesc in zona aflata in pericol ca trebuie sa plece pentru a fi in siguranta.

Sudul statului Queendsland, care a fost puternic afectat de inundatiile care au avut loc la finele lui 2010 si inceputul lui 2011, ar putea fi ocolit de ciclon.

Yasi ar putea atinge nivelul 4 din 5. Acest lucru ar insemna ca acest ciclon va avea o intensitate mai mare decat cea a lui Larry, care a devastat nord-estul Australiei in urma cu 5 ani.

Companiile aeriene au creat servicii suplimentare, pentru evacuarea tuturor persoanelor care vor sa paraseasca regiunea, inaintea inchiderii temporare a aeroporturilor.

Ads