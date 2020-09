Coronavirus: Un nou studiu sugereaza ca 60.000 de cazuri ar fi trecut nedepistate in Australia

Cercetatorii de la Universitatea Nationala Australiana (ANU) au dezvoltat un test de sange "extrem de precis" care detecteaza expunerea anterioara a oamenilor la noul coronavirus."Am analizat 3.000 de mostre de sange oferite de persoane sanatoase de pe intreg teritoriul Australiei pentru a depista anticorpi la noul coronavirus SARS-CoV-2", a precizat intr-un comunicat profesorul asociat Ian Cockburn, care a condus cercetarea impreuna cu profesoara Elizabeth Gardiner.Testele au fost realizate intre 2 iunie si 17 iulie, inainte de marele focar din statul Victoria si inainte ca testarea sa intareasca reactia la al doilea val."Cea mai buna estimare a noastra este ca circa 0,28% dintre australieni - unul din 350 - au fost infectati cu SARS-CoV-2 pana la acel moment", a spus Cockburn."Asta sugereaza ca in loc de 11.000 de cazuri de care stim prin testarea nazala, au fost expuse in total aproximativ 70.000 de persoane", a adaugat el.Cercetatorii au descoperit ca opt din 3.000 de persoane sanatoase au fost cel mai probabil infectate anterior dupa ce fusesera considerate 'fals pozitive', ceea ce inseamna ca "este posibil ca circa 30.000 de persoane sa fi avut virusul pana la acel moment".Studiul mai trebuie sa fie supus evaluarii altor specialisti, dar daca rezultatele sale vor fi confirmate si publicate, testul ar putea ajuta la o mai buna intelegere a raspandirii bolii si la a stabili daca exista dovezi privind 'imunitatea de turma'.Australia a inregistrat pana acum un total de 26.738 de cazuri de COVID-19 si 816 decese, la o populatie de circa 25 de milioane de persoane. Victoria, statul aflat in centrul celui de-al doilea val din tara, a inregistrat 19.911 din aceste cazuri si 729 de decese.