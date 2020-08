Criza COVID: un stat din Australia a declarat stare de dezastru. Restrictii severe de circulatie in Melbourne

Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia, aflat deja sub un ordin ca oamenii sa stea acasa, nu reuseste sa tina boala sub control, iar numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus a atins un nivel record saptamana trecuta.Duminica, statul Victoria a raportat 671 de cazuri de infectii, unul dintre cele ridicate niveluri, si sapte decese. Numarul mare de cazuri de transmitere comunitara si cu origine necunoscuta au obligat autoritatile sa ia noi masuri, care vor fi valabile 6 saptamani."Actualele reguli au evitat alte mii si mii de cazuri zilnice, mii de oameni spitalizati si mai multe tragedii decat am vazut. Dar acestea nu au functionat suficient de rapid", a declarat vicepremierul statului Victoria, Daniel Andrews.Incepand de duminica, in Melbourne a fost impusa o interdictie de circulatie de la 8 p.m. la 5 a.m., oamenii avand voie sa plece de acasa doar la serviciu sau pentru a avea grija de cineva.Noile restrictii limiteaza timpul pe care locuitorii din Melbourne il pot petrece pentru a face miscare in spatiu liber sau pentru cumparaturi esentiale. Toate scolile vor trece la sistemul de invatare de la distanta, incepand de miercuri.Supermarketurile vor ramane deschise, iar restaurantele, care deja nu aveau permisiunea sa functioneze in spatii inchise, vor putea continua serviciile de comenzi si livrari.Guvernul federal sustine masurile din Victoria, premierul Scott Morrison afirmand pe Facebook ca sunt "regretabile dar necesare" pentru a opri raspindirea pandemiei.Ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, a afirmat intr-un briefing de presa ca guvernul federal sustine masurile "cu inima grea".Australia a reusit mai bine ca alte tari sa tina sub control raspandirea noului coronavirus, dar cu un cost economic mare. Tara a inregistrat aproximativ 18.000 de cazuri de coronavirus si putin peste 200 de morti provocate de Covid-19, dar revenirea la crestere a numarului de cazuri in statul Victoria s-a dovedit dificil de controlat.Starea de dezastru confera politiei atribute suplimentare pentru a se asigura ca oamenii respecta indicatiile autoritatilor de sanatate publica.Restrictiile referitoare la circulatie si la activitatile de afaceri vor fi mai putin stricte in restul statului, fata de Melbourne. Andrews a spus ca noi restrictii referitoare la activitatile de afaceri din Victoria vor fi anuntate luni.In statul vecin New South Wales, cel mai populat din Australia, au fost raportate duminica 12 cazuri de infectii cu noul coronavirus, iar statul recomanda acum cu fermitate folosirea mastilor in spatiile publice.