VIDEO Zeci de manifestanti care se opun restrictiilor de pandemie au fost arestati la Melbourne

Aproape 250 de persoane au luat parte la o manifestatie ilegala, raspunzand unui apel lansat pe retelele de socializare de grupari adepte ale teoriilor conspiratiei.Ei au ignorat avertismentele oficiale si reglementarea departamentului de sanatate publica pentru adunarile din centrul orasului.Protestatarii au fost intampinati de un important dispozitiv de politisti. Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti au avut loc pe aleile din Piata Queen Victoria.Politia a arestat 74 de persoane si a atentionat alte 176, afirmand intr-un comunicat ca "numerosi manifestanti au fost agresivi si i-au amenintat".Weekendul trecut, adunari au avut loc in mai multe locuri din Australia in cadrul miscarii numite "Ziua Libertatii" cu scopul de a protesta fata de ceea ce estimeaza unii a fi un raspuns excesiv al guvernului in fata pandemiei.Premierul statului Victoria, Daniel Andrews, care calificase manifestantii drept "egoisti", a afirmat duminica ca statul sau nu-si permite sa se redeschida prea curand.Starea de urgenta, restrictiile privind vizitele, precum si deplasarile pe mai mult de 5 kilometri vor ramane in vigoare cel putin pana la 26 octombrie.Australia, care numara 25 de milioane de locuitori, a inregistrat 26.600 de cazuri si 810 decese, cea mai mare parte la Melbourne si la periferia sa.