Manifestatii antivaccinare in mai multe orase din Australia. La Melbourne, au fost arestati cativa protestatari

Protestatarii, care au manifestat inclusiv la Melbourne, Sydney si Brisbane, au scandat sloganuri de genul: "Corpul meu, alegerea mea".In mare parte, manifestatiile au fost pasnice, insa la Melbourne au existat ciocniri intre fortele de ordine si protestatari, iar politia a arestat cateva persoane. La proteste au participat cateva mii de persoane.In Australia, imunizarea populatiei impotriva Covid-19 cu vaccinul Pfizer va incepe oficial luni, 20 februarie.In aceasta saptamana, a fost aprobata in Australia si folosirea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford. Acesta ar urma sa fie folosit de luna viitoare.Ambele vaccinuri au trecut prin verificari extinse si sunt deja folosite in mai multe tari.Australia isi propune ca pana in prima parte a lunii martie sa vaccineze impotriva corona virusului 4 milioane de oameni. Prima etapa include 700.000 de angajati din prima linie a luptei cu pandemia.Vaccinarea nu este obligatorie in Australia.