O dieta bogata in nutrienti si antioxidanti ar putea preveni sau chiar inversa efectele bolii Alzheimer

Bolile cronice degenerative precum Alzheimer sunt asociate cu peste 70% din decesele de la nivel global. De asemenea, stresul oxidativ, acidoza metabolica cronica si radicalii liberi din corp joaca un rol important in procesul de imbatranire.Pentru prevenirea bolilor cronice degenerative este nevoie de o combinatie de antioxidanti.Rezultatele studiului au aratat ca antioxidantii reactioneaza cu radicalii liberi din corp, acestia devenind in cele din urma inofensivi.Dr. Gerald Veurink a analizat o varietate de antioxidanti. Astfel, a descoperit care dintre acestia pot fi cei mai eficienti pentru protejarea neuronilor din sistemul nervos al corpului.Cercetatorul a descoperit caDr. Veurink a spus ca, desi o dieta bogata in nutrienti ajuta la stabilizarea nivelurilor de pH din organism care provoaca stresul oxidativ, suplimentarea simultana cu un cocktail de antioxidanti a fost cea mai eficienta metoda de prevenire si gestionare a bolii cronice, potrivit MedicalXpress., a explicat cercetatorul.Dr. Veurink a descoperit, deasemenea, ca stresul oxidativ a putut fi gestionat mai bine cu o combinatie de antioxidanti, nu doar cu unul singur. Potrivit cercetatorului, pentru a incetini si preveni aparitia bolilor cronice este nevoie si de aplicarea unei strategii holistice in medicina.