O firma din China care are legaturi cu armata si retelele de informatii a pus mana pe datele personale a peste 35.000 de australieni

Baza de date care a colectat scurgeri de informatii despre 2.4 milioane de persoane a fost realizata de compania Zhenhua Data din Shenzhen, care listeaza Armata Populara de Eliberare si Partidul Comunist printre principalii sai clienti, conform unor informatii publicate de Australian Financial Review (AFR) si difuzate de ABC.ABC si AFR s-au numarat printre retelele de presa internationale din SUA, Canada , Marea Britanie, Italia si Germania care au obtinut acces la baza de date.Zhenhua Data nu a raspuns cererilor de interviu adresate de presa iar site-ul companiei a fost inchis.Compania Zhenhua Data mentiona "razboiul hibrid" prin manipularea opiniei publice, a opiniilor de pe retelele sociale si a "razboiului psihologic", potrivit informatiilor aparute in mass-media din Australia.Informatii despre data de nastere, apartenenta politica si starea civila au fost extrase din conturile publice.Se crede ca informatiile referitoare la conturi bancare, cereri de locuri de munca si profiluri psihologice au fost obtinute din documente confidentiale.Informatii despre politicieni australieni, inclusiv premierul Scott Morrison, oameni de afaceri, antreprenori si jurnalisti de renume se afla in aceasta baza de date.Potrivit ABC, 656 de australieni, ale caror profiluri au fost create de compania chineza, sunt considerati ca fiind de persoane de "interes special" sau "expuse politic"."Ceea ce evidentiaza acest lucru este ca amenintarea amestecului strain si capacitatea de a colecta seturi mari de informatii despre populatie este reala si trebuie sa luam aceasta amenintare foarte in serios", a declarat luni pentru postul de radioul ABC ministrul australian pentru afaceri interne "din umbra", Kristina Keneally.