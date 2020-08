Pescar din Australia, ucis de un peste urias care i-a sarit in barca si l-a lovit puternic in piept

Barbatul de 56 de ani pescuia vineri alaturi de familie si prieteni in apropierea capitalei Teritoriului de Nord, Darwin, cand pestele a sarit brusc in barca, a informat sambata politia din Teritoriul de Nord, potrivit DPA.Barbatul s-a prabusit, iar grupul care-l insotea s-a grabit spre portul Golfului Cullen unde victima a fost preluata de paramedici. Politia a precizat ca pescarul a murit la fata locului "Pare sa fie un incident bizar, extrem de socant pentru persoanele aflate in barca, familia si prietenii barbatului", a adaugat politia.Potrivit unui purtator de cuvant al serviciului de ambulanta, cei aflati in ambarcatiune i-au facut respiratie gura la gura barbatului in timp ce barca se indrepta spre port, insa paramedicii nu l-au mai putut resuscita."Este un eveniment foarte trist cand o zi de pescuit se incheie astfel", a declarat purtatorul de cuvant al serviciului de ambulanta pentru NT News.