Peste 590.000 de morti din cauza noului coronavirus in lume. Noi focare in China si Australia

BARCELONA REINTRA IN IZOLARE

ISRAELUL REIMPUNE RESTRICTII

UN MILION DE CAZURI IN INDIA

NOU FOCAR IN CHINA

ACCELERARE A CAZURILOR LA MELBOURNE

PESTE 590.000 DE MORTI

Aproape patru milioane de locuitori ai aglomeratiei Barcelonei sunt indemnati de Guvernul regional "sa ramana acasa", mai putin in cazuri de prima necesitate, din cauza cresterii cazurilor de covid-19.Autoritatile regionale au decis, de asemenea, sa inchida cinemtografele, teatrele, discotecile, sa interzica reuniunile de peste zece persoane, vizitele in azile de batrani si sa limiteze la 50% capacitatea barurilor si restaurantelor.Guvernul israelian a decis sa inchida anumite locuri publice, "pentru a evita o izolare generala" din cauza numarului in crestere al noilor cazuri de covid-19 in tara.De vineri seara si pana duminica dimineata, "magazinele (neesentiale), centrele comerciale, saloanele de coafura si de infrumusetare, bibliotecile, gradinile zoologice, piscinele, atractiile turistice si tramvaiele" sunt inchise.Restaurantele urmeaza sa se limiteze la livrari si vanzari de luat acasa in timpul saptamanii, iar salile de sport urmeaza sa fie inchise pe o perioada nedeterminata. India depaseste pragul de un milion de cazuri, in pofida unei multiplicari a restrictiilor sanitare si reimpunerii izolarii in vederea opririi raspandirii epidemiei.A treia tara din lume ca numar de contaminari, dupa Statele Unite si Brazilia , gigantul asiatic inregistra vineri 25.602 de morti la 1.003.832 de cazuri confirmate, potrivit datelor oficiale.A doua cea mai populata tara din lume a inregistrat aproape 700 de morti din cauza covid-19 in 24 de ore.Cel putin cinci noi cazuri de covid-19 au fost descoperite la Urumqi, capitala regiunii Xinjiang, o vasta regiune in nord-vestul Chinei in care traieste minoritatea musulmana uigura, ceea ce alimenteaza temeri cu privire la o accelerare a contaminarilor.Metropola cu 3,5 milioane de locuitori si-a inchis metroul, iar legaturile aeriene au fost reduse drastic vineri.Prima tara afectata de virus in 2019, China a reusit sa opreasca in mod considerabil contagiunea, care a scazurt in ultimele saptamani la o mana de noi cazuri pe zi.Al doilea cel mai important oras din Australia , Melbourne (sud-est) a inregistrat peste 400 de cazuri de covid-19 in 24 de ore - un record de la sfarsitul lui martie, in pofida unei reimpuneri a izolarii in urma cu peste o saptamana."Nu am depasit criza, din contra", a declarat Brett Sutton, insarcinat cu Sanatatea in statul Victoria, a carei capitala este Melbourne.Dupa ce insula-continent a reusit anterior sa controleze epidemia, Melbourne inregistreaza de la jumatatea lui iunie o accelerare.Pandemia s-a soldat cu cel putin 590.000 de morti, potrivit unui bilant intocmit de AFP vineri, la ora 12.00 GMT (15.00, ora Romaniei), din surse oficiale.Peste 13,8 milioane de cazuri au fost diagnosticate in mod oficial in 196 de tari si teritorii.Statele Unite sunt cea mai afectata tara - cu 138.360 de decese -, urmate de Brazilia (76.688 de morti), Regatul Unit (45.119), Mexic (37.574) si Italia (35.017 de morti).