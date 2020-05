Sute de persoane au murit si mii au ajuns la spital din cauza fumului produs de incendile de vegetatie din Australia

Ziare.

Intre lunile august si martie, incendiile de vegetatie au distrus 12 milioane hectare de teren si peste 3.000 de case si au facut 33 de victime in sase din cele opt state si teritorii ale tarii, potrivit DPA.Pe de alte parte, fumul provocat de aceste incendii a dus la scaderea calitatii aerului in majoritatea oraselor australiene, inclusiv la Sydney si in capitala Canberra, unde a depasit de 40 de ori nivelurile periculoase pentru sanatate in luna ianuarie.Optzeci la suta din populatia Australiei a fost "afectata negativ" de fumul produs de incendii, au declarat experti in fata Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements, organismul independent care investigheaza raspunsul la dezastrele naturale, inclusiv la recentele incendii de vegetatie.Fay Johnston, profesoara asociata la Universitatea din Tasmania si specialista in sanatatea mediului, a declarat ca problemele de sanatate cauzate de fumul provocat de incendii au fost cu mult mai mari decat impactul direct al acestora asupra sanatatii.Costurile estimate pentru sanatate ale inhalarii de fum asociate cu decesele premature si internarile in spital au fost de 2 miliarde de dolari australieni, de patru ori mai mari decat in 2002-2003, cand Australia a inregistrat cel de-al doilea cel mai sever sezon in ceea ce priveste fumul provocat de incendiile de vegetatie, a precizat Johnston.Potrivit acesteia, un studiu privind spitalizarile si datele despre calitatea aerului a descoperit 445 de decese "in exces" care pot fi atribuite fumului provocat de recentele incendii de vegetatie.Cercetarea a descoperit, de asemenea, 3.340 de internari "in exces" in spitale pentru probleme de inima si de plamani si 1.373 pentru astm, toate putand fi legate de fumul provocat de incendii, a adaugat specialista.Citeste si Koala, pe lista celor 113 specii care au nevoie de ajutor urgent dupa incendiile din Australia