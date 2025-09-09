Titanic II, construit de chinezi cu bani din Australia

Autor: Andreea Ghinea
Luni, 30 Aprilie 2012, ora 10:15
2537 citiri
Titanic II, construit de chinezi cu bani din Australia
Foto: The Wall Street Journal

Titanicul ar putea ajunge in sfarsit la New York. Miliardarul Clive Palmer, in varsta de 58 de ani, a comandat unei companii din China sa construiasca vasul "Titanic II".

Omul de afaceri, care a facut avere din industria miniera, nu vrea doar sa construiasca nava, ci si sa organizeze o croaziera pe Atlantic cu aceasta, arata The Wall Street Journal.

Calatoria este programata sa aiba loc in 2016.

Nava va fi construita de CSC Jinling Shipyard si va avea dimensiunile similare cu Titanicul original, care s-a scufundat pe 15 aprilie 1912.

"Va fi proiectata in asa fel incat sa nu se scufunde. Va fi conceputa ca o nava moderna, cu toata tehnologia pentru a ne asigura ca nu se va intampla asa ceva", a spus Palmer.

In cazul in care proiectul lui Palmer o sa reuseasca, aceasta va fi cea mai buna reclama facuta constructiilor navale din China.

"Cu ajutorul nostru industria constructoare de nave din China va fi un jucator important pe piata", a adaugat omul de afaceri, care are de gand sa candideze pentru un mandat in Parlamentul din Australia.

Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Dacă reforma privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională (CCR), Ilie Bolojan își va da demisia din funcția de premier, a declarat, marți, 9 septembrie, Daniel Fenechiu,...
Cine au fost finanțatorii partidelor în 2024, cel mai scump an electoral. Venituri de un miliard de lei pentru formațiunile politice
Cine au fost finanțatorii partidelor în 2024, cel mai scump an electoral. Venituri de un miliard de lei pentru formațiunile politice
Un raport realizat de Expert Forum, strict pe baza datelor din surse publice, arată că, în 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum. Veniturile au fost de aproximativ 957...
#Titanic doi construit chinezi, #Titanic construit China, #Titanic construit Australia, #Clive Palmer Australia Titanic , #Australia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
ObservatorNews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Vremea in Romania pana pe 6 octombrie
DigiSport.ro
Au ramas "masca"! Mircea Lucescu i-a anuntat pe jucatori ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sprijinul pentru capitalism, la un nou minim în Statele Unite, potrivit unui sondaj GALLUP
  2. Oamenii Rusiei din Moldova au furat milioane de dolari primiți de la Kremlin pentru destabilizarea țării, cum s-a întâmplat și în Ucraina. De ce Moscova nu poate să ia „măsuri”
  3. Trump minimizează gravitatea violenței domestice. „Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, ei spun că este o infracțiune”
  4. AUR ar putea avea legături cu spionul rus prins Alexandru Bălan. Avertisment puternic de la un fost ministru al Apărării. Cel vizat neagă totul: „Invenții și calomnii” UPDATE
  5. La muncă în trei „schimburi” pe zi. Cum a ajuns un câine să câștige 1.200 de euro în cinci ani VIDEO
  6. Democrația Moldovei, sub asediu. Maia Sandu cere protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un discurs în Parlamentul European VIDEO
  7. O badantă româncă a dat petrecere cu amantul chiar în casa pensionarei de care trebuia să aibă grijă. „Cei doi îndrăgostiți erau goi, așa cum i-a făcut mama”
  8. Doar opt spitale se mai construiesc din cele 24 prinse în PNRR. Cum se mai poate modifica lista
  9. „Rușii continuă să distrugă vieți”. Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui atac rus în Ucraina, anunță președintele Zelenski FOTO
  10. Și-a ascuns copiii în sălbăticie 4 ani ca să scape de autorități. Ce s-a întâmplat cu bărbatul când s-a întâlnit cu Poliția FOTO/VIDEO