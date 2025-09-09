Titanic II, construit de chinezi cu bani din Australia

Titanicul ar putea ajunge in sfarsit la New York. Miliardarul Clive Palmer, in varsta de 58 de ani, a comandat unei companii din China sa construiasca vasul "Titanic II".

Omul de afaceri, care a facut avere din industria miniera, nu vrea doar sa construiasca nava, ci si sa organizeze o croaziera pe Atlantic cu aceasta, arata The Wall Street Journal.

Calatoria este programata sa aiba loc in 2016.

Nava va fi construita de CSC Jinling Shipyard si va avea dimensiunile similare cu Titanicul original, care s-a scufundat pe 15 aprilie 1912.

"Va fi proiectata in asa fel incat sa nu se scufunde. Va fi conceputa ca o nava moderna, cu toata tehnologia pentru a ne asigura ca nu se va intampla asa ceva", a spus Palmer.

In cazul in care proiectul lui Palmer o sa reuseasca, aceasta va fi cea mai buna reclama facuta constructiilor navale din China.

"Cu ajutorul nostru industria constructoare de nave din China va fi un jucator important pe piata", a adaugat omul de afaceri, care are de gand sa candideze pentru un mandat in Parlamentul din Australia.

Ads