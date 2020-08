Vaccinarea impotriva coronavirusului ar putea sa devina obligatorie in Australia. Vaccinul va fi distribuit gratuit populatiei

Liderul conservator a anuntat marti ca tara sa s-a asigurat ca va obtine vaccinul "promitator" pe care grupul farmaceutic suedezo-britanic AstraZeneca il dezvolta cu Universitatea Oxford din Regatul Unit, explicand ca Australia il va fabrica si va distribui gratuit populatiei.El a apreciat miercuri ca vaccinarea "ar trebui sa fie obligatorie, in masura a ceea ce poate fi obligatoriu". "Exista intotdeauna exceptari de la vaccinare, din motive medicale, insa acest motiv ar trebui sa fie singurul", a declarat Morrison la postul de la radio 3AW din Melbourne.Anticipand criticile miscarii antivaccin, el a afirmat ca mizele sunt prea mari pentru a permite bolii sa continue sa se raspandeasca neingradita."Vorbim despre o pandemie care a distrus economia mondiala si a provocat sute de mii de morti in lumea intreaga", a spus el, precizand ca deocamdata guvernul nu a luat nicio decizie asupra vaccinarii.Guvernul australian estimeaza ca ar trebui ca 95% din populatie sa fie imunizata pentru a eradica virusul."Trebuie sa venim cu cel mai amplu raspuns pentru ca Australia sa reintre in normal", a declarat Morrison.Vaccinarea impotriva mai multor boli, precum poliomielita sau tetanosul, este obligatorie inainte de inceperea scolii in Australia, insa dezbaterea este una de amploare, unii vazand in aceasta obligativitate o negare a libertatilor personale, iar gruparile antivaccin raspandesc online teorii ale conspiratiei si acuzatii de dezinformare cu privire la riscuri.Vaccinul Universitatii Oxford este unul dintre cele cinci vaccinuri aflate in prezent in faza trei de testare. Cercetatorii spera ca vor avea rezultate pana la sfarsitul acestui an.Australia este una dintre tarile care a reusit sa controleze mai bine epidemia de coronavirus, inainte sa inregistreze o crestere marcanta a contaminarilor in statul Victoria. Autoritatile au impus interdictia de circulatie pe timpul noptii si inchiderea magazinelor neesentiale pana pe 13 septembrie la Melbourne, al doilea oras al tarii, acestea fiind masurile cele mai restrictive luate de la inceputul pandemiei.Numarul total de contaminari cu noul tip de coronavirus este in Australia de 24.000, dintre care 438 de decese, la o populatie de circa 25 de milioane de locuitori.