Austria îşi schimbă poziţia şi sprijină noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei. Ungaria, tot mai izolată pe scena țărilor care îi pun bețe în roate Ucrainei

Austria îşi schimbă poziţia şi sprijină noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei.

Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare.

Miniştrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni luni la Luxemburg pentru a finaliza al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, ca reacţie la invazia Ucrainei.

Reuters relatase de altfel la începutul lunii că adoptarea măsurilor era blocată din cauza cererii Austriei ca UE să deblocheze o parte din activele ruseşti îngheţate, pentru a compensa pierderile suferite de banca austriacă Raiffeisen Bank International, sancţionată de autorităţile ruse.

”Austria sprijină menţinerea presiunii asupra Rusiei şi va aproba luni al 19-lea pachet de sancţiuni”, a transmis Ministerul de Externe de la Viena într-un comunicat.

Noul pachet include măsuri în domeniul energiei şi al finanţelor, printre care interzicerea importului de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, termen devansat cu un an faţă de data stabilită anterior.

Slovacia a exprimat, la rândul ei, rezerve faţă de anumite prevederi, însă diplomaţi europeni au precizat că Comisia Europeană urmează să trimită luni o scrisoare oficială care să răspundă preocupărilor Bratislavei. Nici Ministerul slovac de Externe, nici Comisia nu au comentat deocamdată situaţia.

