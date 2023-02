Avion rusesc prabusit in Egipt: Dezvaluirea facuta de serviciile secrete americane

Comunicatiile intre liderii Statului Islamic la Raqqa in Siria si persoane in Peninsula Sinai (Egipt) includ cuvinte de lauda pentru prabusirea unui avion de pasageri rusesc in aceasta zona.

"In mod clar ca ei sarbatoreau", a declarat un oficial american citat in timpul emisiunii de stiri NBC Nightly News. Aceasta "discutie" a inclus laude pentru prabusirea avionului sambata trecuta si modul in care a fost pusa la cale.

Comunitatea de informatii din Statele Unite a interceptat un mesaj de la un grup din Sinai afiliat la Statul Islamic, care a avertizat ca "in zona se afla ceva mare", inainte de prabusirea avionului de pasageri, adauga Reuters.

La o saptamana dupa catastrofa aeriana, cea mai grava cu care s-a confruntat vreodata Rusia, cauzele prabusirii avionului tip Airbus A321 al companiei ruse de charter Metrojet la scurt timp dupa decolarea din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh nu sunt oficial stabilite.

Gruparea jihadista Statul Islamic a sustinut, din nou, miercuri ca se afla la originea acestei drame.

Joi, premierul britanic, David Cameron, a apreciat ca "mai mult ca probabila" pista unei bombe.

La randul sau, Kremlinul a calificat ca "speculatii" orice ipoteza asupra cauzelor accidentului.

Avionul rus, un Airbus A321-200 al companiei ruse Kogalimavia, cunoscuta si sub numele de Metrojet, s-a prabusit sambata in Peninsula Sinai la 23 de minute dupa decolare.

Toti cei 217 pasageri aflati la bordul avionului, majoritatea originari din Sankt Petersburg, si sapte membri ai echipajului si-au pierdut viata in aceasta catastrofa aviatica.

Pentru experti, un dispozitiv de dimensiuni reduse este suficient pentru a face o gaura in carlinga avionului, ducand la explozia acestuia din cauza depresurizarii la mare altitudine.

