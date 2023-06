Avion prabusit intentionat in Franta: De ce psihiatrii nu ar fi putut preveni dezastrul

In timp ce anchetatorii scormonesc inca printre ramasitele avionului prabusit in Alpi, altii pun sub lupa viata lui Andreas Lubitz, copilotul Germanwings care a dirijat Airbus-ul inspre stanci.

Apar noi si noi informatii: nota unui medic, un diagnostic ce vorbeste despre depresie, o reteta, ganduri referitoare la sinucidere, o inima ranita, o problema medicala la ochi... Toate acestea se adauga profilului unui barbat bolnav mental, manat de gandul de a savarsi o crima in masa, odata cu sinuciderea sa, scrie pentru The New Yorker psihiatrul Gary Greenberg.

Informatiile nu avantajeaza deloc Lufthansa, care, potrivit unor experti, poate ajunge sa plateasca daune cu mult mai mari decat estimarile de pana acum, de sute de milioane de dolari. Compania, spun expertii, ar fi trebuit sa stie ca Lubitz nu era o persoana care sa poata avea in maini destinele a aproape 150 de oameni.

Totusi, ce nu spun multi "experti" este ca aproape unul din trei americani, de exemplu, indeplineste criteriile pentru a primi un diagnostic legat de o afectiune mentala si ca multi chiar vor fi diagnosticati cu asa ceva, intr-un anumit moment din viata.

Odata diagnosticati, oamenii cu boli psihice, chiar si cu afectiuni severe, cum ar fi schizofrenia, nu ajung insa sa comita infractiuni, crime violente, in niciun caz mai mult decat restul populatiei. Iar majoritatea celor care au ganduri sinucigase nu isi iau viata, cu atat mai putin pe a unor necunoscuti.

Ads

In opinia psihiatrului, un examen mai atent al personalului de zbor, cuplat cu posibilitatea de a fi concediat, ar putea avea efect invers. Cei in cauza ar putea sa nu se mai adreseze deloc medicului, indiferent de specializarea acestuia. Or, din moment ce diagnosticul depinde aproape in intregime de cel care apeleaza la medic (de simpla lui prezentare si cooperare) s-ar ajunge in situatii si mai periculoase, avertizeaza autorul articolului.

Afectiunile mintale nu pot fi diagnosticate cu inalt coeficient de siguranta. Chiar daca pilotii, copilotii sau intreg personalul insotitor de la bord ar fi "scanat" ca in aeroport, concluziile tot nu ar oferi informatii despre ce vor face cei in cauza in viitor, avertizeaza specialistul.

E motivul pentru care se decide ca un fost condamnat pentru agresiune sexuala sa fie reintegrat in societate, de exemplu. Expertii se bazeaza adesea pe o combinatie intre intuitie si experienta pentru a lua astfel de decizii, si adesea gresesc. Nu li se poate pune la indoiala pregatirea sau calificarea (desi si ei sunt oameni imperfecti), ci pur si simplu exista o multitudine de vectori ce-l pot impinge pe cel in cauza sa actioneze intr-un anumit fel, la un moment dat.

Ads

Autorul pomeneste de instrumentele de inalta precizie cu ajutorul carora se stabilesc prognozele meteo, de exemplu: supercomputere si sateliti. Chiar si cu toate aceste metode, specialistii sunt adesea "pacaliti", remarca specialistul, mentionand ca cei din "tagma" sa nu au la indemana astfel de instrumente. Chiar si in lipsa lor, acesti oameni stiu cand nu e cazul ca un pacient sa ocupe un anumit gen de pozitii. O persoana care poate avea halucinatii nu trebuie sa piloteze un avion, la fel cum un pedofil nu ar trebui sa predea. Insa acestea sunt mai degraba exceptii si nu reguli, puncteaza el.

Din ceea ce se stie pana acum, despre Lubitz, acesta nu era un caz sever, ci mai degraba un om dintre milioane de oameni care s-au gandit o data la sinucidere. Era "prea normal" pentru a putea sa se stabileasca in avans ca ar putea face un act atat de extrem.

Avion prabusit intentionat in Franta: Copilotul i-a mintit si pe medici - ce le-a spus inainte de catastrofa

Ads

Autorul explica faptul ca in niciun caz nu se putea prezice comportamentul in viitor al copilotului. Iar viitoarele descoperiri despre acest caz si despre copilot in niciun caz nu vor preveni un alt dezastru, ci doar vor oferi o explicatie pentru fapta sa, in cel mai bun caz.

Este confortabil sa gandim ca Lubitz era bolnav psihic. Asta ar insemna pe de o parte ca medicii ar fi trebuit sa-si dea seama (daca ar fi avut toate datele) care era problema si sa o rezolve, daca erau indeajuns de priceputi, iar pe de alta ca vor face eforturi sa identifice, pe viitor, alti potentiali Lubitz, puncteaza autorul. Insa e greu de crezut ca si cea mai buna evaluare psihiatrica ar fi prevenit dezastrul aerian. Viciul din inima unui om nu ajunge intr-un diagnostic psihiatric.

Ads