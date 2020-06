VIDEO Violente fara precedent in Franta, intr-un oras devenit camp de lupta intre ceceni si maghrebieni

Ziare.

Dijon, supranumit "Orasul ducilor", a avut parte de un weekend agitat, scrie A devarul . Situatia ramane in continuare tensionata, in timp ce politia este pe urmele recalcitrantilor.Totul a inceput miercurea trecuta, dupa ce un minor de 16 ani, membru al comunitatii cecene, a fost batut de dealeri maghrebieni. In urma unui apel la razbunare, aproape 200 de ceceni au venit vineri seara la Dijon din alte orase din Franta, dar si din Belgia pentru a-l razbuna pe tanarul internat la spital in stare grava.Adunati in Piata Republicii, cecenii s-au dus la un bar din apropiere, inarmati cu bate de baseball si arme albe, mai arata sursa citata. Mai mult de zece persoane au fost ranite in bataia de la bar. Un nou episod de confruntari a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, cand aproximativ 50 de persoane au fost implicate intr-un eveniment violent din cartierul Gresilles.