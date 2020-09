Tragedie aviatica in Ucraina: 18 cadeti de la Fortele Aeriene si 7 ofiteri au murit. Doi tineri au supravietuit sarind din avion in ultimul moment

Оперативні новини про падіння літака на Харківщині та головне, що наразі відомо про авіакатастрофу, читайте в нашому телеграмі https://t.co/6JK3tDNDWG pic.twitter.com/5EciLH3Dtl - hromadske (@HromadskeUA) September 25, 2020

In aeronava se aflau 20 de cadeti in anul II la Academia Fortelor Aeriene "Ivan Kozhedub" din Harkov si 7 ofiteri. Zborul era unul de pregatire pentru cadeti, iar avionul se pregatea sa aterizeze pe aeroportul din Chuguev.La bordul aeronavei ar fi trebuit sa fie 28 de pasageri, potrivit raportului initial. S-a dovedit ulterior ca unuia dintre cadeti nu i-a fost permis accesul la bord, din motive neclare, potrivit portalului Hromadske Avionul s-a prabusit in timpul procedurii de aterizare. 25 de oameni aflati la bord si-au pierdut viata. Doi dintre cadeti au supravietuit, fiindca au sarit din avion cu foarte putin timp inainte de impact. Unul dintre ei este in stare critica la spital.Nu este clar in acest moment ce a cauzat prabusirea. Unul dintre piloti a raportat cu cateva minute inainte de tragedie ca i s-a oprit motorul stang. Expertii ministerului Apararii din Ucraina spun ca acest aspect n-ar fi trebuit sa fie o probleme, intrucat oprirea temporara a unuia dintre motoare face parte din antrenamentul standard la care asista viitorii piloti.