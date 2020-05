Acces pe o plaja dintr-un oras belgian se va face pe baza de rezervare

Ziare.

Mai multe statiuni de pe litoralul flamand se pregatesc deja de o vara perturbata de epidemia care a facut peste 9.000 de victime in Belgia.Plaja Knokke a fost dotata recent cu spatii delimitate, deschise pe o singura laterala, ceea ce face posibila izolarea familiilor la o distanta sigura una de alta.Oostende, una dintre destinatiile estivale cele mai populare, se pregateste astfel pentru "zile cu peste 50.000 de vizitatori", a indicat municipalitatea intr-un comunicat.Pentru a garanta "o repartizare maximala" a vizitatorilor pe tot litoralul, accesul pe plajele cele mai frecventate - cele aflate in apropiere de centrul orasului - va fi posibil doar pe baza de rezervare."Astfel, oamenii pot fi siguri ca vor avea locul lor inainte de a ajunge la plaja. Pentru celelalte plaje nu va fi nevoie de rezervare", se precizeaza in comunicat.Locuitorii din Oostende, proprietarii unei resedinte secundare si clientii hotelurilor vor avea prioritate in aceste zone cu acces pe baza de rezervare.Orasul a anuntat ca primeste oferte pentru alegerea companiei responsabile de administrarea acestui sistem, a transmis cabinetul primarului Bart Tommelein.