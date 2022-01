Alerta cu bomba la Bruxelles: Parlamentul Belgiei, evacuat in ziua Consiliului European

Parlamentul Belgiei a fost evacuat in urma unei alerte cu bomba, miercuri dimineata, in ziua in care liderii UE de stat si de guvern se reunesc la un Consiliu European extraordinar, care are ca principala tema invazia imigrantilor in Europa.

Alerta s-a declansat in jurul orei locale 9:00, informeaza RTL.

Potrivit DH.de, mai multi parlamentari au scris pe Twitter ca au fost evacuati din cladire.

"Parlamentul Belgiei a fost evacuat. Portile sunt blocate. Nu se poate intra", a scris pe Twitter eurodeputatul ecologist Jean-Marc Nollet.

El a postat si pe contul sau de Facebook un clip video cu momentul evacuarii Parlamentului belgian.

Evacuation du Parlement Posted by Jean-Marc Nollet on 23 Septembrie 2015

RTBF anunta ca un numar mare de politisti se afla la fata locului si cerceteaza zona. Potrivit unor surse citate de publicatie, la ora locala 11.30 personalul poate intra in Parlament.

Liderii UE de stat si de guvern se reunesc miercuri seara, la Bruxelles, la un Consiliu European extraordinar, care are ca principala tema invazia imigrantilor in Europa.

In Consiliul JAI de marti seara s-au analizat si s-au luat decizii controversate legate de distribuirea intre statele membre UE a zeci de mii de refugiati, prin adoptarea unor cote obligatorii care revin fiecarei tari.

Astazi, liderii europeni se vor pune de acord asupra unor masuri generale ce privesc imigratia, cum ar fi acordarea de fonduri suplimentare pentru securizarea frontierelor si FRONTEX (Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene), dar si sprijinirea tarilor vecine Siriei care se confrunta cu milioane de refugiati (Turcia, Liban).

La Bruxelles, Romania va fi reprezentata de presedintele Klaus Iohannis.

UE a aprobat cotele obligatorii de refugiati: Ce va face Romania?

Consiliul European din aceasta seara vine in contextul unei hotarari contestate luate marti in cadrul JAI, care a adoptat cu majoritate calificata cotele obligatorii de repartizare a refugiatilor in statele membre UE, ceea ce a dus la o ruptura intre tarile din Vest si mai mute state din centrul si estul Europei, inclusiv Romania, care s-au opus vehement acestui plan prin vocea vicepremierului Gabriel Oprea.

Romania a votat impotriva cotelor, alaturi de Cehia, Slovacia si Ungaria.

