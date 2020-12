Anuntul oficial facut de Belgia: "Vom incepe pe 5 ianuarie campania de vaccinare anti-COVID-19"

''Exista o propunere a strategiei (de vaccinare) care va fi analizata intre diferitele autoritati'' din tara, a explicat De Croo, in cursul unei vizite la unitati speciale ale politiei federale belgiene.''Cand vaccinurile vor fi gata, tara noastra va fi pregatita. Vom avea asadar acorduri clare cu privire la cine va fi vaccinat in prima faza si la maniera in care se va desfasura (vaccinarea). La 5 ianuarie noi vom fi pregatiti, la fel ca alte tari. Pentru a vaccina cat mai rapid posibil cat mai multi belgieni'', a adaugat seful executivului federal al Belgiei.Prima faza a campaniei de vaccinare va viza doar ''un grup extrem de restrans de persoane, cu siguranta personalul medical din spitale'', a declarat seful executivului regiunii Valonia, Elio Di Rupo, intr-o sedinta a parlamentului regional.In opinia sa, vaccinarea intregii populatii va lua ''enorm de mult timp pur si simplu din motive de disponibilitate fizica''. ''Va trebui sa avem rabdare'', a avertizat el.Numarul persoanelor spitalizate cu COVID-19 in Belgia a scazut miercuri sub 4.000, ajungand la 3.707 fata de 4.027 in ajun. In sectiile de terapie intensiva din spitalele belgiene se afla 854 de pacienti cu COVID-19.Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19 continua sa scada, in perioada 22-28 noiembrie media zilnica fiind de 2.305, in scadere cu 29% fata de perioada 15-21 noiembrie. In ultimele 24 de ore, in Belgia au murit 141 de persoane din cauza COVID-19, numarul total al deceselor cauzate de aceasta boala ajungand la 16.786.