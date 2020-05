Atitudinea zilei: Premierul a fost primit cu spatele intr-un spital din Belgia

L'image du jour. Haie de deshonneur du personnel soignant lors de la visite de la premiere ministre #wilmes a l'hopital Saint-Pierre a #Bruxelles. #PrenonsSoinDesAutres pic.twitter.com/zMjuRcQpXv - Jean-Louis Hanff (@hanff_jl) May 16, 2020

Ziare.

com

Infirmierii si alti membri ai personalului medical s-au aliniat la intrarea in spitalul Saint Pierre din Bruxelles, cand Sophie Wilmes a sosit in acest weekend si i-au intors ostentativ spatele la apropierea masinii oficiale, potrivit France Presse.Personalul a protestat astfel fata de lipsa de resurse a spitalelor si a decretelor oficiale care pot sa-i oblige sa lucreze daca criza de COVID-19 o cere, potrivit presei belgiene."Politicul intoarce spatele constant cererilor noastre de ajutor", a declarat un infirmier, sub rezerva anonimatului, la radioteleviziunea publica RTBF. "Echipele au personal insuficient, iar rezultatele dovedesc asta. Cerem ca meseria sa fie revalorizata", spune el.Iata clipul video de la primirea glaciala Un purtator de cuvant al sefei Executivului a indicat ca aceasta a vorbit timp de 40 de minute cu reprezentanti ai protestatarilor si ca atmosfera in interiorul spitalului a fost mai cordiala."Situatia sanitara, protectia, incarcatura mentala, valorizarea meseriei, finantarea asistentei medicale, niciun subiect nu a fost ocolit", a scris sefa Guvernului intr-o postare pe Twitter.Belgia a fost lovita dur de pandemie, cu o rata deceselor printre cele mai ridicate in lume. Dar contaminarea pare sa fi incetinit si tara incepe sa-si ridice masurile de izolare.Potrivit ultimelor cifre oficiale, difuzate duminica, Belgia - care are 11,5 milioane de locuitori - a inregistrat 55.280 de cazuri confirmate de COVID-19 si 9.052 decese