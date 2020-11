Belgia a reusit sa reduca numarul internarilor la terapie intensiva pentru bolnavii de COVID-19

Numarul bolnavilor de COVID-19 la ATI a scazut in ultimele 24 de ore de la 1.474 la 1.470 inregistrand o medie saptamanala de 9 %, o cifra care se indeparteaza de limita de 2.000 de paturi semnalata de autoritatile sanitare drept critica pentru spitale.S-a inregistrat o scadere si in ce priveste numarul paturilor din spitale ocupate de pacientii COVID-19, cu o medie de 6 % pe saptamana, precum si o descrestere a procentului contagierilor, desi rata de infectare la 100.000 de locuitori din ultimele 14 zile ramane cea mai inalta din Europa, cu 1.362 noi cazuri.Indicele de infectare la nivel national este de 24,1 % in timp ce decesele, desi sunt in oarecare descrestere, au inregistrat o medie saptamanala de 35 %, cu in medie 190 de morti pe zi. Belgia a inregistrat in total 13.561 de decese de la declansarea pandemiei de coronavirus.Odata cu impunerea interdictiei de circulatie pe timpul noptii, limitarea contactelor sociale, optarea pentru telemunca, inchiderea restaurantelor, centrelor de agrement si a magazinelor neesentiale, Belgia incepe sa simta progresele noilor restrictii.Primele semne de intrebare sunt daca scolile se vor redeschide de luni 19 noiembrie cum era prevazut, dupa o vacanta de toamna prelungita, in timp ce vineri se asteapta ca guvernul sa anunte masuri de sprijin financiar pentru companiile si angajatii cei mai afectati de pandemie.Ministrul belgian al sanatatii, Frank Vandenbroucke, a declarat saptamana aceasta ca pentru a se reveni la o viata relativ normala "cifrele trebuie sa fie de zece ori mai mici decat cele inregistrate in prezent".Obiectivul este de a se ajunge la maximum 50 de contagieri pe zi, o cifra net inferioara celor 83 de infectari zilnice inregistrate la incheierea primului val de pandemie din primavara si foarte departe de cele aproximativ 8.000 de contagieri inregistrate in ultimele 24 de ore.