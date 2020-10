Belgia ar putea fi nevoita sa revina la un 'lockdown' total, sustin expertii epidemiologi

"Intr-un astfel de caz, am fi nevoiti sa luam in considerare masuri si mai restrictive, care ar insemna un 'lockdown' ca cel impus in martie si aprilie", a spus Yves Van Laethem pentru La Derniere Heure.Van Laethem, care sustine conferintele nationale de presa privind situatia legata de COVID-19, a spus ca numai un eventual vaccin sau un tratament eficient ar ajuta la oprirea pandemiei.In contextul in care cazurile se inmultesc rapid in Europa, Irlanda a impus luni unele dintre cele mai dure restrictii de pe continent, iar Tara Galilor urmeaza sa inceapa vineri un 'lockdown' de doua saptamani.Duminica, ministrul Sanatatii din Belgia, Frank Vandenbroucke, a declarat ca intreaga capitala Bruxelles si regiunea sudica Valonia sunt "aproape de un tsunami", situatia sanitara fiind cea mai grava din Europa.El a precizat ca un tsunami ar insemna ca autoritatile au pierdut controlul situatiei si ca procedurile de sanatate care nu sunt legate de COVID-19 vor trebui amanate.Belgia, tara cu 11 milioane de locuitori, a raportat luni o medie zilnica de 7.876 de noi infectii, 252 de spitalizari si 30 de decese in saptamana incheiata la 15 octombrie.In timpul perioadei de varf a valului de infectari cu coronavirus din primavara, la sfarsitul lunii martie, peste 600 de persoane erau internate zilnic in spital in Belgia.