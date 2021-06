A fost gasit trupul neinsufletit al lui Jurgen Conings, simpatizant al extremei drepte considerat periculos si care era cautat de o luna

Conings, care avea 46 de ani, se afla pe o lista de persoane suspectate de extremism si a amenintat mai multi oameni, inclusiv pe expertul care a condus campania Belgiei impotriva covid-19. Barbatul era cautat de aproximativ o luna, iar in cautari au fost implicati sute de politisti.Potrivit procurorilor, exista indicii ca barbatul, care a disparut la 17 mai, s-a sinucis prin impuscare. Cadavrul a fost gasit duminica, in Parcul National Hoge Kempen, de catre primarul orasului Maaseik, care trecea prin zona cu bicicleta si a simtit un miros puternic venit de la trupul neinsufletit.Virusologul Marc Van Ranst, care a condus campania Belgiei impotriva covid-19, a trebuit sa fie dus, impreuna cu familia sa, intr-un loc sigur dupa ce Conings a disparut. "Este in special o usurare pentru fiul meu faptul ca a fost gasit. Sunt de putin mai mult de o luna in locul sigur in care am fost plasat. Iar astazi este ziua mea. Sper sa revin curand la viata normala", a declarat Van Ranst.El a postat si pe Twitter un mesaj: "Gandurile mele se indreapta catre rudele si copiii lui Jurgen Conings. Pentru ei sunt vesti foarte triste, pentru ca au pierdut un tata, o ruda sau un prieten".Luna trecuta, masina barbatului cautat a fost gasita si in vehicul s-au descoperit patru lansatoare antitanc si munitie. Conings ar fi lasat scrisori inainte de a disparea, in care ar fi scris ca nu mai poate trai intr-o societate in care "politicienii si virusologii ne-au luat totul".La 21 mai, guvernul belgian s-a angajat sa inaspreasca reglementarile privind accesul militarilor la armament, in contextul polemicii cu privire la nesupravegherea lui Jurgen Conings.