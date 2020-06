Belgia isi va redeschide pe 15 iunie frontierele cu vecinii sai europeni

Ziare.

com

In cadrul unei conferinte de presa consacrate unei noi faze de iesire din izolare, Sophie Wilmes a mai spus ca barurile, cafenelele si restaurantele vor putea redeschide in Belgia, in conditii stricte, incepand de lunea viitoare, 8 iunie.Va trebui sa fie respectata o distanta de "1,5 metri intre mese" si sa se aseze "maxim zece persoane la masa", a spus sefa Guvernului, din randul liberalilor francofoni. Personalul va trebui sa poarte masca, servirea nu va fi posibila decat la masa si toate unitatile vor putea inchide cel mai tarziu la ora 01.00 noaptea.In aceasta tara de 11,5 milioane de locuitori unde coronavirusul s-a soldat cu 9.500 de morti "indiciile sunt incurajatoare, le ascultam in fiecare zi", a spus prim-ministrul. Dar "virusul ramane printre noi", a avertizat ea.Dupa doua luni de izolare, magazinele si scolile s-au redeschis progresiv de la jumatatea lui mai.Noua faza de relaxare a restrictiilor priveste si salile de spectacole si cinematografele, care sunt autorizate sa redeschida de la 1 iulie, urmand ca repetitiile fara public si filmarile sa fie reluate de la 8 iunie.In ceea ce priveste turismul si calatoriile, relaxarea se va face in mai multe faze incepand de lunea viitoare.De pe 8 iunie, excursiile de una sau mai multe zile vor fi din nou permise in Belgia, dupa ce au fost interzise pe 20 martie.In plus, a adaugat Sophie Wilmes, "incepand cu 15 iunie, Belgia isi va redeschide frontierele spre si dinspre tarile apartinand Uniunii Europene, inclusiv Regatul Unit, precum si cu celelalte patru tari din zona Schengen" (Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein)."Atentie totusi (...) la conditiile impuse" de fiecare tara, a avertizat prim-ministrul, invitandu-i pe calatori sa se informeze in prealabil.In ceea ce priveste calatoriile in afara Europei, Belgia se va axa pe ceea ce se va decide la nivelul UE.De lunea viitoare va fi posibil, de asemenea, ca fiecare sa primeasca la domiciliu zece persoane, in loc de patru persoane in plus fata de propria familie cum era din 10 mai, ceea ce sefa guvernului a calificat drept o "bula personala largita".